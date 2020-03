Suspenden misas en Bogotá y en Soacha como prevención por coronavirus

Este lunes el Arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, Cardenal Rubén Salazar, y los obispos de la diócesis urbanas de las localidades de Engativá y Fontibón y el municipio de Soacha (Cundinamarca) anunciaron una serie de medidas para contribuir a la contención del Covid-19.

La primera medida es la suspensión de las misas de los domingos en los templos religiosos. Las misas, de acuerdo a un comunicado publicado por los representantes de la iglesia, se transmitirán por televisión, radio y redes sociales.

Para la celebración de las misas entre semana, se permitirá el ingreso de las personas interesadas por una puerta lateral. Sin embargo, la comunicación es enfática en aclarar que quedan suspendidos los servicios de culto público en todos los templos de las diócesis.



De igual forma, se informó que los matrimonios se celebrarán a puerta cerrada y con la participación reducida de invitados y que se seguirán celebrando misas de exequias. Los cuerpos de los difuntos, sin embargo, no se trasladarán a la iglesia.



Esta serie de medidas empezará a regir desde este miércoles 18 de marzo hasta el sábado 4 de abril.



El comunicado también anuncia que se suspende de manera temporal el servicio de comunión a los enfermos, a excepción de los casos graves de enfermedad, los cuales "serán atendidos personalmente por los sacerdotes".

Entre las medidas anunciadas también se encuentran la suspensión de las catequesis de preparación a los sacramentos y de reuniones de los grupos parroquiales.



La Arquidiócesis y los obispos anunciaron, además, que se practicará el sacramento de la confesión solo en casos de extrema necesidad.



"Se suplica a los fieles católicos no solicitar el servicio del sacramento de la confesión a no ser en casos de extrema necesidad de salud o de conciencia", dice el comunicado. Y añade: "se encarece a los sacerdotes gran disponibilidad para este servicio y se les pide no usar el confesionario sino un lugar abierto".



El comunicado explica, además, que los servicios de las oficinas parroquiales se tratarán de prestar a través de teletrabajo o, en su defecto, se flexibizarán los horarios.



"Sabemos que estas medidas son duras y que para algunos pueden parecer excesivas. Sin embargo, está en juego no solo la salud sino también la vida de muchas personas", concluye el comunicado.

#ÚLTIMAHORA #ATENCIÓN 🚨

El Arzobispo de Bogotá y los Obispos de Engativá, Fontibón y Soacha, han establecido las siguientes medidas para contribuir a la contención del #COVIDー19 pic.twitter.com/6J1peM1Dvw — Arquidiócesis de Bogotá (@arquidiocesisbo) March 16, 2020

