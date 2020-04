Iglesia Católica anuncia ayudas por coronavirus en Semana Santa

La conferencia Episcopal de Colombia anunció una campaña con el fin de recaudar recursos para apoyar a población vulnerable durante esta Semana Santa en el marco de la actual pandemia por coronavirus que atraviesa el país.



El anuncio fue realizado por monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal, quien aseguró que este tipo de iniciativas se realiza desde hace 39 años en la época de la Pascua.

Sin embargo, este año, el énfasis de las ayudas serán los sectores más vulnerables, en los que se corre mayor riesgo tanto de contagio por coronavirus como aquellos que no cuentan con condiciones óptimas en caso de ser afectados por la pandemia.



“Hacemos un llamado de solidaridad hacia los enfermos, los más vulnerables. Es necesario aprender las lecciones de esta emergencia, entre ellas, la fraternidad”, mencionó Henao.



Y agregó: “Este año tiene un enfoque particular, quiere llegar a las personas aisladas, que carecen de los recursos básicos, en vulnerabilidad por discapacidades o carencias materiales, o que viven en condiciones de confinamiento no seguras”.



Los aportes serán recaudados por medio de una cuenta bancaria. En esta oportunidad no se contemplan los aportes en especie, dada la dificultad logística y el riesgo de contagio que esto implica.



Así lo explicó monseñor: “Esta situación nos llama a la prudencia, no a alarmismo, pero sí a actuar responsablemente y dar prioridad a nuestros esfuerzos para canalizarlos hacia quienes más los requieren, sin que esto implique aumentar el contacto y el riesgo a contraer esta enfermedad”.



De esta forma, los recursos se canalizará a través de las diferentes diócesis del país, las cuales ya identificaron a las comunidades en condición de vulnerabilidad que más necesitan de esta ayuda.



Se espera que el dinero de esta colecta sea utilizada para alimentación, agua y saneamiento básico, servicios públicos, entrega de medicamentos, entre otros.



De igual manera, los bancos de alimentos de la Iglesia se encargará de repartir las donaciones que ya se han hecho.



Otra iniciativa que ha realizado la Conferencia Episcopal en el marco de la actual cuarentena y este periodo de cuaresma y pascua es dar a conocer mecanismos de prevención por medio de redes sociales y en las calles. También se ha brindado acompañamiento psicosocial, en especial por los casos de violencia intrafamiliar que podrían darse al interior de los hogares en medio del aislamiento.



Quien esté interesado en donar, podrá hacerlo en la cuenta corriente del Banco de Bogotá 081-52478-7 a nombre del Secretariado Nacional de Pastoral Social.



VIDA DE HOY