En la Biblia se habla de manera metafórica sobre la oveja y el cordero en los cuatro evangelios del nuevo testamento, por eso le explicaremos qué diferencias hay entre el cordero y la oveja, según el portal cristiano ‘Noticias Manmin’.

(Le puede servir: San Antonio de Padua: conozca las oraciones que puede hacer para pedirle un milagro).

Según esta web, en la biblia se hace una distinción muy clara entre la oveja y un cordero.



De acuerdo con esta tradición, la ‘oveja’ representa a los seguidores y creyentes de Dios, y el ‘Cordero’ representa a Jesús, el hijo de Dios.



En varios pasajes del libro de Juan, este libro sagrado para algunas religiones hace referencia al cordero y a la oveja, mostrando cómo el mismo hijo de Dios se refería a sus discípulos como su rebaño.

Facebook Twitter Linkedin

Jesús es representado como el Cordero, debido que es puro y sin mancha, además que era ofrecido como sacrificio para honrar a Dios. Foto: Cine Colombia (Archivo El Tiempo)

(Le puede ayudar: ¿Cuáles son los secretos de la virgen de Fátima y cuáles se han cumplido?).

Según la Biblia, la oveja es el animal más manso de todos, no tiene maldad alguna y es obediente. Reza que no tiene deseo de lastimar, golpear o pelear con otros seres vivos, a la vez que obedece la voz del pastor.



Al referirse al cordero, otros pasajes de este libro hablan de que es una oveja de un año, que no se ha apareado y tampoco tiene manchas, lo que representaría la limpieza y pureza.



Por eso se cree que Jesús es representado como el Cordero de Dios, debido a que es puro y sin manchas.



Además, este tipo de animales era el que se usaba para hacer sacrificios para honrar a las deidades, y, según la tradición cristiana, el Mesías fue el cordero de Dios, ofrecido para salvar a la humanidad de su pecado.

(Le puede interesar: Esta es la oración a Santo Toribio para pedir por los migrantes).

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Esta es la oración ‘Nada te turbe, nada te espante’, de Santa Teresa de Ávila

La oración de San Camilo de Lelis para los enfermos que puede rezar en su casa

Protéjase de personas que quieren hacerle daño con la oración al Justo Juez