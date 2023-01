A lo largo de la historia del cristianismo han existido muchas conversiones, pero pocas tan trascendentales y significativas como la de Pablo -conocido inicialmente como Saúl-, quien pasó de rechazar a Jesús a convertirse en un fiel seguidor, admirador y evangelizador de su palabra. Este 25 de enero, precisamente, se conmemora su transformación.



Su historia se encuentra inmortalizada en el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles -quinto libro del Nuevo Testamento-. Saúl de Tarso, miembro de la secta de los fariseos -la más estricta-, tenía un único objetivo: perseguir de manera implacable a los cristianos. Todo era condena, encarcelamiento y estigmatización hasta que, de repente, un suceso cambió el rumbo de su vida.

El joven, conocido por su inteligencia y avidez, emprendió un viaje hacia Damasco. Su finalidad, por supuesto, era encarcelar a los seguidores de Jesús; no obstante, en el camino una poderosa luz proveniente del cielo lo envolvió y cegó, tirándolo por tierra.

Mientras Pablo se dirigía a Damasco, una luz proveniente del cielo lo cegó. Foto: iStock

En medio del repentino suceso, una voz le dijo: “¿Por qué me persigues?”. A lo que Sául respondió: “¿Quién eres, Señor?”. A esta pregunta sobrevino una respuesta tan directa como desconcertante por parte del misterioso ser: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te indicará lo que tienes que hacer”.



Tal y como se lo ordenó Jesús, Saúl ingresó a la ciudad y se instaló en la casa de Judas. Pasó tres días sin comer y sin beber nada hasta que un día un hombre llamado Ananías, discípulo enviado por el Señor, se posó ante él y le dijo: “Saúl, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo”.



Ananías cumplió su palabra: puso las manos sobre la cabeza de Saúl y, milagrosamente, el joven judío pudo recuperar la vista. A partir de allí, pasó de perseguir a los cristianos, a recorrer todos los pueblos predicando la palabra de Jesús. “El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe”, es la frase con la que, hasta el momento, se resume la vida y obra de San Pablo, uno de los evangelizadores más importantes en la historia de la iglesia.

"Saulo, mi hermano..."



Jesús le pidió a Ananías que le diera uno de los regalos más difíciles que un ser humano puede dar: perdón y consuelo genuinos, a un enemigo. Ese "mi hermano" es un milagro.



Se habla mucho de la conversión de San Pablo y casi nada de la de Ananías. pic.twitter.com/bi99QYep3z — lasamaritana (@Damihibibere) January 25, 2023

Desde Damasco hasta Antioquía -donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez-, Pablo dedicó el resto de su existencia a la obra de Jesús. Fue tal su compromiso, que murió dando la vida por Cristo en Roma; sin embargo, su labor aún permanece inmortalizada en la Biblia y su conversión, conmemorada cada 25 de enero a lo largo y ancho del mundo.

Oración a la Conversión de San Pablo



La oración a la Conversión de San Pablo es recomendada por el portal especializado ‘Vatican News’.



¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Tal como está escrito: Por tu causa somos como condenados a muerte todo el día; somos considerados como ovejas del matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por la gracia de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni las alturas ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Oración de San Pablo

Esta oración a San Pablo, en la que se reconocen sus virtudes y se pide por su intercesión, fue compartida por ‘Aleteia’, un sitio web católico de información y noticias en línea.

San Pablo dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a varios pueblos del mundo. Foto: iStock

Pablo, fiel apóstol y soldado de Cristo:



Tú que al conocerlo no dudaste en cambiar tu vida,

acompáñanos en la lucha de nuestra conversión diaria.



Tú que hiciste del anuncio del evangelio tu más bella misión,

ayúdanos a anunciar el mensaje del Señor,

con la palabra y con nuestro testimonio.



Tú, que luchaste el buen combate,

transmítenos tu valentía y fortaleza

para enfrentar sin miedos las dificultades

que se nos presenten en la palestra de nuestra vida.



Tú que encontraste en Cristo la llama que encendía tu fe,

ilumínanos con ella, para descubrirlo también nosotros,

aun en nuestra oscuridad.



Tú que nos enseñaste todo esto,

enséñanos también a trabajar más unidos que nunca,

para así infundir amor y esperanza en cada lugar que nos toque actuar.



Amén.

Otra oración a San Pablo

La última oración, en la que se clama por la ayuda de San Pablo, fue recomendada por la revista ‘Paoline’, especializada en teología y cultura.

San Pablo también fue conocido como el 'apóstol de los gentiles'. Foto: iStock

Apóstol San Pablo,

que con tu doctrina y amor

has evangelizado al mundo entero,

mira con bondad a tus hijos y discípulos.



Todo lo esperamos de tu intercesión

ante el maestro divino y ante María, reina de los apóstoles.



Haz, doctor de los gentiles,

que vivamos de fe,

nos salvemos por la esperanza

y reine en nosotros la caridad.



Concédenos, instrumento elegido,

una dócil correspondencia a la gracia divina

a fin de que no quede infructuosa en nosotros.



Haz que cada vez más te conozcamos, amemos e imitemos;

que seamos miembros activos de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo.



Suscita muchos y santos apóstoles que aviven

el cálido soplo de la verdadera caridad, extendiéndolo por todo el mundo.



Haz que todos conozcan y glorifiquen a Dios Padre

y a Jesús maestro divino, camino, verdad y vida.

Tú sabes, Jesús, que nuestra confianza no se apoya en nuestras fuerzas.



Concédenos, por tu misericordia, ser defendidos

contra toda adversidad, por la poderosa intercesión de San Pablo,

nuestro maestro y padre.



Amén.

