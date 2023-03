La Iglesia establece que los Misterios Gozosos se recen los lunes y sábados. Los misterios gozosos, según explica Juan Pablo II en la encíclica Rosarium Virginis Mariae tienen unas raíces profundas.



El rosario por medio de la Virgen María ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándo que el cristianismo es ante todo evangelio, ‘buena noticia’, que tiene su centro a Cristo, añadió el Papa al referirse a los Misterios Gozosos.

Para empezar, es necesario persignarse y luego decantar esta oración:



V. Abre, Señor, mis labios

R. Y mi boca proclamará tus alabanzas

V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.

R. Apresúrate, Señor, a socorrerme.



Después de decirlo, se reza un Gloria al padre.

Primer Misterio, la Encarnación del Hijo de Dios



"Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; el nombre de la virgen era María", (Lc 1,26-27).



(Le puede interesar:¿Qué se conmemora el Jueves Santo? Conozca el origen del día para el catolicismo).



Luego de un espacio para la reflexión, se reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Segundo Misterio, la Visitación de María a su prima Santa Isabel



"En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno", (Lc 1, 39-42)



(Le puede interesar: Viernes santo: oraciones para conmemorar la crucifixión y muerte de Jesucristo).



Luego de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Facebook Twitter Linkedin

Rosario Foto: iStock

Tercer Misterio, el Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén



"Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamient" (Lc 2,1-7).



(Le puede interesar: Rosario de los miércoles, Misterios Gloriosos: leálo aquí completo para rezarlo).



Luego de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Cuarto Misterio, la presentación de Jesús en el Templo



"Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor", (Lc 2, 21-24).



(Le puede interesar: Jueves Santo: el rosario para conmemorar la última cena de Jesús).



Luego de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Quinto Misterio, el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo



"Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres...Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas", (Lc 2, 41-47).



(Le puede interesar: Razón por la que herederos de Benedicto XVI no aparecerían a reclamar millonada).



Luego de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Facebook Twitter Linkedin

El Rosario se utiliza para meditar sobre los principales eventos de la vida de Jesús y de su madre, la Virgen María. Foto: iStock

Rosario a San José

Los fieles suelen rezar esta especial oración para pedir la intercesión del patriarca de la Sagrada Familia al momento de afrontar situaciones difíciles o que parecen imposibles. Además, se suelen encomendar a él trabajadores, padres, maestros y enfermos, de quien es santo patrono.

Oración a San José

“Oh San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh San José, ahora en el Cielo con Cristo, que extendido en el madero en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios”.

Primer Misterio

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

Segundo Misterio

Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.» Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la Ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías.

Tercer Misterio

Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[a] porque él salvará a su pueblo de sus pecados".

Cuarto Misterio

Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito.