Conferencia Episcopal pide una discusión más calmada en la que primen los consensos

En la celebración del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) realizó un llamado al diálogo en lo que considera un contexto de “enormes conflictos sociales, políticos, comunitarios y familiares”.

Para los obispos de la Iglesia católica, en los últimos años se han venido profundizando la polarización y las divisiones de la sociedad colombiana, en especial en temas políticos y económicos, a lo cual se suma una escalada de la violencia que se da en medio de unos procesos de diálogo complejos que ha emprendido el Gobierno con grupos armados.

Al respecto, la Conferencia Episcopal señaló: “Los desafíos que surgen como resultado de la fuerza de la violencia que tiende a escalar merecen todo el rechazo de la sociedad en su conjunto y la toma de medidas necesarias para garantizar la convivencia y los derechos humanos”.

Y agregó: “Esos hechos no nos pueden vencer imponiendo un camino diferente al del diálogo como la mejor y más poderosa herramienta para superar los conflictos sociales, políticos, comunitarios y familiares”.

En diálogo con EL TIEMPO, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la CEC para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, amplió la reflexión de la Iglesia, y aseguró que el país avanza por profundas discusiones de carácter político, económico y social, como las reformas legales que cursan en el Congreso de la República, que merecen una discusión más calmada en la que primen los consensos.

“Hay que apuntar hacia la búsqueda de soluciones duraderas, que nos permitan construir un proyecto de nación compartido sin perder, por supuesto, las diferencias en una sociedad altamente pluralista, pero donde pueda haber puntos de encuentro en lo que son los desafíos mayores”, señaló el religioso.

Para monseñor Henao, el escenario de polarización del país plantea posturas cada vez más alejadas entre los diferentes actores que dificultan la construcción de acuerdos en pro de atender realmente las necesidades históricas de las regiones y sectores de la sociedad más vulnerables.

“Es importante tratar de entender cuáles son las razones con las cuales quienes piensan diferente están tratando de colocar en la escena pública sus propuestas y perspectivas”, afirmó.

Con respecto a las reformas legales que actualmente se discuten en el Congreso de la República, como las relacionadas con salud, educación, pensiones y trabajo, monseñor manifestó que tanto el Gobierno como los congresistas tienen enormes responsabilidades. Sin embargo, sostiene, el llamado de la Iglesia es a que estos actores logren un diálogo verdadero y concierten acuerdos más allá de las diferencias políticas que puedan existir.

“El debate político debe ser capaz de avanzar sobre lo que ha sido construido históricamente. Si el país ha tenido un recorrido, sobre ese recorrido tendremos que continuar avanzando”, añadió.

Diálogos de paz

Con respecto al recrudecimiento de la violencia y los diferentes procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con actores armados, EL TIEMPO habló con monseñor Ómar Sánchez, arzobispo de Popayán, epicentro de una de las celebraciones de Semana Santa más importantes del país, pero también muy cercano a una de las mayores zonas de conflicto.

El líder religioso aseguró que este llamado de la Iglesia busca un mayor compromiso en las mesas de diálogo, en especial tras los hechos de los últimos días, en los que las negociaciones con actores como el Estado Mayor Central (Emc) han pasado por serias complicaciones.

“La Iglesia sigue invocando esta natural tendencia a que paremos la sangre, la guerra y evolucionemos hacia un país que al final tenga que encontrarse con la paz a partir de acuerdos y de muchos compromisos, aunque cuesten y aunque duelan, porque por medio está un número terrible de víctimas. Tendremos que encontrar una manera de no seguir profundizando ese dolor, sino que a partir de lo ya andado poder empezar a descubrir nuevos caminos”, destacó.

Y agregó: “Este es un panorama de altísima complejidad, que tiene muchos elementos y por lo cual las soluciones no son simples. Pero el diálogo tiene que irse abriendo camino entre apuestas continuas. Lo que no se puede perder es el ritmo de las apuestas. Si no es una cosa, será otra. Si la mesa no evoluciona en un sentido, tendrá que encontrar otro”.

Finalmente, monseñor Sánchez destacó que en un país donde una gran parte de la población profesa la fe cristiana, se hace necesario actuar en concordancia con esos principios, en especial con la mirada puesta en la reconciliación.

“Dios no le tiene miedo a la reconciliación. Dios habla un diálogo con la humanidad de tú a tú, porque nosotros confesamos un Dios que se hace carne, un Dios que nos es cercano. Y no le repugna la diferencia, no le repugna la incapacidad de bien que tengamos. De hecho, viene a redimir el mal”, finalizó.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación