Conferencia Episcopal pide que se suspendan marchas de este miércoles

La Conferencia Episcopal de Colombia se sumó al llamado de varios sectores de suspender las marchas y concentraciones programadas para este miércoles, 28 de abril, en rechazo a la reforma tributaria.



En un comunicado, la Iglesia sostuvo que se está ante un momento crítico a causa de la pandemia y que, estas concentraciones “representan un gravísimo riesgo para la vida y la salud de todas las personas”.



“La Conferencia Episcopal reconoce la complejidad de la situación actual y reitera que la protesta social pacífica es un legítimo derecho, que históricamente se ha ejercido de múltiples formas. No obstante, ante la situación que afrontamos y los perjuicios que pueden derivarse para la salud pública, lo más recomendable es no recurrir a las marchas y concentraciones presenciales; no se trata se postergar la expresión de las necesidades y aspiraciones, sino de encaminarlas por medios acordes con las urgencias que la pandemia nos impone”, dijo.



Además, señaló que prima el derecho fundamental a la vida y es necesario anteponer el deber de cuidar la salud de todos.



“La Conferencia Episcopal, haciendo eco una vez más de las palabras del Papa Francisco, llama al pueblo colombiano a la defensa de la vida, a la reconciliación y a la unidad para superar la pandemia del Covid-19 y las demás pandemias sociales, y seguir construyendo juntos un país que sea patria y casa para todos”, puntualizó en el comunicado.



ELTIEMPO.COM

