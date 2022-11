"No va a haber representantes de la Conferencia Episcopal en ninguna de las delegaciones", así lo aseguró Monseñor Hector Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones Iglesia- Estado, al referirse a la participación que tendrá la Iglesia colombiana dentro de las negociaciones de paz con el Eln que se espera que inicien la próxima semana.



Estas declaraciones se dieron en el marco de la presentación del IX Congreso Nacional de Reconciliación que se realizará del 22 al 24 de noviembre en Bogotá.

Monseñor Henao explicó que la Iglesia ha hecho presencia en los diferentes proceso de paz bajo aspectos como acompañar, servir, animar y crear confianza entre las partes y de que se avance en la búsqueda de unas soluciones que permitan crear un marco de convivencia para todos los ciudadanos del país.

​"Es una perspectiva pastoral, la Iglesia tiene en sus entrañas un mandato de reconciliación que nos lo ha dado el Señor desde el Evangelio y, siguiéndolo a Él como príncipe de la Paz, es también promotora y anuncia el Evangelio de La Paz", comentó monseñor.



Además señaló que han sido invitados a acompañar el proceso y él mismo, como delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones Iglesia- Estado ha participado en las reuniones que se han producido tanto en Cuba como en Caracas, donde junto a Naciones Unidas la Iglesia ha tenido un rol de invitados especiales y observadores.



Ante lo que se ha mencionado sobre la participación del arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, como integrante de la delegación del Gobierno Nacional, monseñor Henao Aclaró que la posición de la Iglesia y su participación será siempre desde lo pastoral, desde el lado de las comunidades y de la víctimas.



"No va a haber una presencia como integrantes de una de las delegaciones. La presencia de la Iglesia es motivadora y animadora para construir confianza entre las partes, pero no pretende negociar, no es lo que se propone. Su objetivo es dar una mirada de largo alcance", manifestó el religioso.



Adicionalmente monseñor Henao manifestó que justamente con ese objetivo también se realiza el Congreso Nacional de Reconciliación. "Se hace en el inicio de unos diálogos que nos deben llevar de alguna manera a voltear la página, el congreso es una voz muy poderosa de múltiples regiones y de múltiples actores que se suman al clamor para que las negociaciones avancen", señaló.



REDACCIÓN VIDA DE HOY