Conferencia Episcopal discute sobre el futuro de la Amazonia

Este martes la Conferencia Episcopal de Colombia, la organización que reúne a todos los obispos de Colombia, inició el presínodo Amazónico, con el fin de discutir y buscar salidas a los grandes desafíos que tiene esa zona del mundo, como el de la deforestación.

En el evento de instalación, al que asistieron el presidente Iván Duque, el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano, representantes y miembros de comunidades indígenas, algunos representantes de la comunidad católica en el país y de la Red Eclesial Panamazónica, llamaron la atención sobre el crítico estado que está la Amazonia y la urgencia que hay para tomar decisiones para frenar las amenazas que tiene el "pulmón del mundo".



Monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, manifestó que compartía la preocupación "del pueblo colombiano por la deforestación del bioma amazónico, la explotación de las fuentes hídricas y de las amenazas de las comunidades indígenas que viven en la zona", dijo.



Urbina, en nombre de la iglesia católica en Colombia, se solidarizó con las comunidades indígenas que han sido víctimas de ataques violentos, como los que se han presentado en los últimos días en el país y se comprometió a proteger la Amazonia y su biodiversidad. "Pedimos unirnos para promover y defender la vida. Este pre-sínodo reflexionará sobre los efectos de lo que está ocurriendo en ese lugar del continente", agregó.

Por su parte, el presidente Iván Duque Márquez, durante su intervención recordó el interés nacional que hay para preservar esa zona del mundo. "Hemos venido en una hemorrágea deforestadora; hemos visto cómo se ha abusado de la extensión de la frontera agrícola en muchos escenarios en la Amazonia y cómo la ganadería extensiva sin responsabilidad ha traído graves implicaciones. Mi presencia acá es para ratificar que Colombia está llamada a tener un papel de liderazgo en la protección de la Amazonia", dijo.



Otro llamado el Presidente que hizo estuvo dirigido a la comunidad internacional, para que haga mayores aportes económicos para proteger la Amazonia. "Es un pulmón (la Amazonia) -manifestó- que se exalta en los discursos, pero los recursos de la comunidad internacional no se han sentido. Que no sea solo una tarea de los países que son parte de la Amazonia", afirmó.



Finalmente, Duque anunció que el Gobierno trabaja en varias estrategias para reducir la deforestación, proteger la biodiversidad y tener más información de la riqueza en flora y fauna que hay en esa parte del mundo. "Si hay un tema que nos debe unir es la casa común. Para la protección del Amazonas no hay colores de partidos, ni estigmas", agregó.

Cabe recordar que este encuentro, que dura dos días, se hace como preparación al Sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco para octubre de 2019 en Roma, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia.



El objetivo del encuentro es reflexionar sobre la realidad actual del territorio y los pueblos amazónicos, sus luces – sombras, compartir, discernir y aportar al “Documento de Trabajo”, elaborado por las comunidades amazónicas de los nueve países que conforman el bioma, durante el año 2018.



A este encuentro, que va hasta mañana, asistirán entidades eclesiásticas, del Estado, la academia, organizaciones indígenas y campesinas del Amazonas, comunidad afro, ambiental y población en general, quienes participarán en los diversos paneles, conversatorio y muestras típicas de la región.



