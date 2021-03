'La fe y la orientación sexual no deben ser incompatibles'

Rechazo entre la comunidad LGBTI generó el reciente comunicado del Vaticano en el que se aclara que la Iglesia católica no puede bendecir los matrimonios de personas del mismo sexo.



"No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo", escribe la Congregación para la Doctrina de la Fe.



Y es que esta aclaración llegó luego de que el año pasado unas palabras del papa Francisco fueran tomadas por algunos como un cambio radical en la postura frente a estas uniones.



"Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello", dijo el sumo pontífice en su momento.



Sin embargo, parece que estas declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que el papa nunca se refirió a aprobar matrimonios de la comunidad LGBTI dentro de la Iglesia sino de “crear es una ley de unión civil” que garantice sus derechos ante el Estado.



De cualquier forma, miembros de la comunidad LGBTI se pronunciaron al respecto. En diálogo con EL TIEMPO, Elizabeth Castillo, activista lesbiana que profesa la fe católica, aseguró:

“Cada iglesia decide qué quiere hacer con sus sacramentos. Pese a lo que se creyó con declaraciones pasadas de Francisco que fueron algo amables con esta comunidad, la posición de la Iglesia nunca ha cambiado”.



Y añadió: “Lo que ha dicho anteriormente el papa y este nuevo comunicado del Vaticano es básicamente que se puede ser homosexual pero no ejercer, lo cual me parece ridículo”.



De igual manera, Castillo señaló que muchas parejas del mismo sexo que se consideran católicas no consideran que su orientación de género sea opuesta a su fe: “Como miembro de la comunidad LGBT que profesa la fe católica creo que una cosa no debe ser opuesta con la otra. Estoy segura que Dios me hizo tal como soy, y soy lesbiana. Hay personajes que tratan de interpretar la palabra y creen tener la autoridad para discriminar. Pero Cristo no discriminó a nadie”.



Por su parte, el también activista Alejandro Michells, aseguró que “esta es una realidad muy confusa para personas de la comunidad LGBTI que profesan esta fe. Es difícil encontrarse con que la religión con la que se identifican es la misma que se opone a sus derechos y creemos que es casi imposible que la iglesia cambie su postura”.



Y agregó: “Somos absolutamente respetuosos de las posturas del Vaticano y la Iglesia Católica, pero no compartimos sus declaraciones y el hecho de calificar a las relaciones del mismo sexo como pecado”.



Así mismo, sostuvo que pese a estas declaraciones, todavía existen mecanismos legales que sí reconocen ante la ley los derechos de estas parejas: “Si bien la Iglesia continúa con su postura, el Estado, a través de fallos judiciales, ha respaldado los derechos civiles y patrimoniales de familias compuestas por personas del mismo sexo”.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

