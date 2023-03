Se aproxima cada vez más la Semana Santa, tiempo en que los creyentes se reúnen para orar, alabar y recordar el camino de Jesús a la cruz. En esta tradicional conmemoración, las plegarias toman un papel clave.

El señor de los Milagros, también conocido como Cristo de Pachacamilla, resulta ser uno de los que más peticiones recibe durante el año, pues de acuerdo con la iglesia, él ofrece protección y ayuda a sus fieles seguidores. De hecho, todos los 14 de septiembre se celebra la fiesta del Señor de los Milagros.

Oración de consagración al Señor de los Milagros

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.



Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.



Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.



Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

El señor de los Milagros es también conocido como Cristo de Pachacamilla, Foto: iStock

Oración al Señor de los Milagros de Buga

Señor de los Milagros, aquí vengo lleno de fe y amor porque eres mi Dios y Redentor.



Agradezco tu poder de creador y mis limitaciones de criatura, pero me siento feliz porque tú has querido ser mi amigo y mi hermano.



Quiero que todo mi ser, cuerpo y alma estén abiertos a tu plan de salvación, que toda mi vida esté dentro de tus planes y así colaborar contigo haciendo en todo la voluntad del Padre.



Amén.

