El papa Francisco dice que "el Rosario es la oración que acompaña siempre la vida, es también la oración de los sencillos y de los santos". Para la religión católica, es una oración que rememora la vida, muerte y resurrección de Jesús y la asunción y coronación de la Virgen María.



El Rosario consta de la recitación de series de diez avemarías, un padrenuestro y un gloria. A continuación le explicamos, paso a paso, cómo se reza.



Los misterios

El Rosario está compuesto por 20 "misterios" (momentos significativos) de la vida de Jesús y de María, divididos desde la publicación de la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae en cuatro "rosarios".



Misterios Gozosos (lunes y sábado)

- La Encarnación del Hijo de Dios

- La Visitación de nuestra Señora a su prima Isabel

- El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén

- La presentación de Jesús en el Templo

- El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo



Misterios Dolorosos (martes y viernes)

- La oración en el Huerto

- La flagelación de Jesús atado a la columna

- La coronación de espinas

- Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario

- La crucifixión y muerte de Jesús



Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

- La Resurrección del Hijo de Dios

- La Ascensión del Señor al cielo

- La venida del Espíritu Santo

- La Asunción de María al cielo

- La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado



Misterios Luminosos (jueves)

- El Bautismo en el Jordán

- Las bodas de Caná

- El anuncio del Reino de Dios

- La Transfiguración

- La instauración de la Eucaristía



¿Cómo se reza?

1. Inicio: señal de la cruz y acto de contrición.



Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.



Señor, ábreme los labios.

Y mi boca proclamará tu alabanza.



Dios mío, ven en mi auxilio.

Señor, date prisa en socorrerme.



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.



2. Rezar el Padre Nuestro.



3. Rezar 3 Avemarías y un Gloria al Padre.



4. Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.



5. Rezar 10 Avemarías y un Gloria al Padre.



6. Rezar un María, Madre de gracia y un Oh, Jesús Mío:



María, Madre de gracia, Madre de misericordia.

Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

​

​Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.



7. Hacer lo mismo con el segundo, tercero, cuarto y quinto misterio.



8. Rezar letanías de la Santísima Virgen.



9. Rezar el Cordero de Dios:



Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

Ten piedad de nosotros.



Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.



10. Rezar las intenciones del Santo Padre:



Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.



Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.



11. Rezar el Salve a la Virgen María.



12. Jaculatoria final:



Ave María Purísima.

Sin pecado concebida.



13. Señal de la cruz y santiguamiento.

