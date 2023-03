La consagración al sagrado corazón de María es una práctica que se viene realizando por siglos. No obstante, hasta el siglo pasado los papas Pío XII y Juan Pablo II la empezaron a predicar alrededor del mundo, llegando a bendecir a los pueblos del mundo con esta figura católica.



(Siga leyendo: El Papa pide a los obispos de Colombia ‘trabajar por la paz sin desfallecer’).

“Nos lleva de la mano, como una madre, al abrigo del Padre, el Padre de la misericordia. La consagración a la Santísima Madre nos recuerda la estrecha conexión que tiene María con Jesús y cómo ella atesoraba todo lo que veía en su corazón”, expresó el papa Francisco en la Plaza de San Pedro, según el portal ‘Ateleia’.



Así las cosas, este portal religioso ha recomendado algunos pasos a seguir para realizar la sagrada consagración al corazón de María, un rezo que es muy poco conocido por los fieles, pero que tiene un valor importante dentro de la Iglesia.

Preparación

El portal ‘Ateleia’ expresa que esta es una consagración que tiene un tiempo de duración de 33 días con textos de cinco minutos diarios. Este método está basado en los escritos de san Luis de Montfort y está simplificado para que todo el mundo pueda participar.



Este personaje es famoso por ser el promotor provincial de lo que se ha denominado a través de los años como ‘Consagración Total a Jesús a través de María'. Esta lectura y ‘33 días hacia un glorioso amanecer’ son los textos más característicos para realizar la consagración.



(Artículos relacionados: La Catedral de Sal está lista para recibir a los fieles en la Semana Santa).

Oraciones a la Santa María según algunos papas y religiosos



Papa Pío XII



Oh Reina del Santísimo Rosario,

auxilio de los cristianos, refugio del género humano,

vencedora de todas las batallas de Dios!

Ante vuestro Trono nos postramos suplicantes,

seguros de impetrar misericordia y de alcanzar gracia

y oportuno auxilio y defensa en las presentes calamidades,

no por nuestros méritos, de los que no presumimos,

sino únicamente por la inmensa bondad de vuestro maternal Corazón.



En esta hora trágica de la historia humana, a Vos, a vuestro Inmaculado Corazón,

nos entregamos y nos consagramos,

no sólo en unión con la santa Iglesia, cuerpo místico de vuestro Hijo Jesús,

que sufre y sangra en tantas partes y de tantos modos atribulada,

sino también con todo el Mundo dilacerado por atroces discordias,

abrasado en un incendio de odio, víctima de sus propias iniquidades.

María Protectora de la Fe,resguarda nuestra fe en tu Inmaculdo corazón,protégela de todo mal. @34giovanna . pic.twitter.com/VcAB0Taj — Sor Alicia Martínez (@saraisor) August 15, 2012

Luis de Montfort



Yo, _________, pecador sin fe, renuevo y ratifico hoy en tus manos

los votos de mi Bautismo, renuncio por siempre a Satanás, sus pompas y sus obras;

y me entrego por completo a Jesucristo, Sabiduría Encarnada,

para cargar mi cruz en pos de Él todos los días de mi vida

y para ser más fiel a Él de lo que jamás he sido anteriormente.



En presencia de toda la corte celestial, yo te elijo a ti en este día como mi Madre.

Entrego y consagro a ti, como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma,

mis bienes, tanto interiores como exteriores,

e incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras;

dejándote a ti el entero derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenezca,

sin excepciones, de acuerdo a tu parecer,

por la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad.

Amén.



(Lea: Salve Regina, una de las oraciones a la Virgen María).

Maximiliano Kolbe



Oh Inmaculada, Reina del Cielo y de la tierra,

refugio de los pecadores y Madre nuestra amorosísima,

a quien Dios confió la economía de la misericordia.

Yo……. pecador indigno, me postro ante ti,

suplicando que aceptes todo mi ser como cosa y posesión tuya.

A ti, oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo,

toda la vida, muerte y eternidad.



Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin ninguna reserva,

para cumplir lo que de ti ha sido dicho:

«Ella te aplastará la cabeza» y «Tú has derrotado todas las herejías en el mundo».

Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas

me convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria

en tantas almas tibias e indiferentes, y de este modo,

aumente en cuanto sea posible el bienaventurado Reino del Sagrado Corazón de Jesús.



Donde tú entras, oh Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la santificación,

ya que toda gracia que fluye del Corazón de Jesús para nosotros,

nos llega a través de tus manos.

Ayúdame a alabarte, oh, Virgen Santa

y dame fuerza contra tus enemigos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias