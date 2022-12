El bautismo es, para la Iglesia católica, el sacramento de la salvación. Este ritual se interpreta como la limpieza del pecado y la admisión como hijos de Dios.



La Iglesia católica bautiza por ablución, lo que consiste en el derramamiento de agua sobre la cabeza. Cualquier persona puede acceder al bautismo, sin embargo, lo más común es que se practique en bebés bajo la idea de limpiar el "pecado original".



La Iglesia tiene estipulado que deben ser los obispos, presbíteros o diáconos quienes realicen el sacramento del bautismo. Ahora bien, en caso de necesidad, cualquier persona puede hacerlo, siempre y cuando utilice el siguiente rito, conocido como 'agua del socorro'.

¿Qué es el 'agua del socorro'?

El bautismo de emergencia es solo para bebés enfermos. Foto: iStock

En Latinoamérica se llama así al bautismo de emergencia que se lleva a cabo única y exclusivamente cuando un neonato o bebé está en riesgo de muerte y no hay posibilidad de recurrir al sacerdote para realizar un bautismo formal.



Si el pequeño no puede ser llevado a la iglesia, debe llamarse a un párroco para que administre el bautismo en casa. Si está en un hospital, se puede llamar al capellán.



Si la situación es más compleja, el bebé corre serio peligro de morir y no hay ninguna posibilidad de que lo bautice un ministro ordenado, la Iglesia permite que cualquier persona que tenga la debida intención, aunque no esté bautizada, bautice.



Esa persona puede ser hombre o mujer. No es necesario que tenga un vínculo familiar con el neonato, sin embargo, el padre o la madre también lo pueden hacer.



No obstante, es indispensable que, después del bautismo de emergencia, se comunique a la parroquia para realizar el debido registro.



Para hacer el bautismo de emergencia no importa el lugar ni las circunstancias. Puede pedir al familiar más próximo, o en su defecto a la persona bautizada más cercana, que haga de padrino o madrina. Si no hay nadie presente o con un mínimo de condiciones para que asuma ese rol, no es indispensable la presencia de éste o ésta.



También es necesario que a la hora de bautizar se haga con la intención de hacer lo mismo que hace la Iglesia católica, para lo que es primordial que quien celebra el bautismo sea consciente de lo que hace y muestre valor y respeto.



Seguido a esto, puede proceder a derramar agua, aunque sea sin bendecir, sobre la cabeza del bebé, diciendo: “N.N., yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Sin decir amén ni agregar más palabras, pues esto invalidaría el bautismo.

