En 1997, un grupo de ciudadanos Taiwaneses llegaron a Garland en Dallas, Texas, a esperar la supuesta venida de Dios a la tierra dentro de un platillo volador.



Su líder, Ho-Ming Chen, era un profesor de sociología en China que fundó la secta religiosa basada en creencias del budismo, fe popular, cristianismos y cultos occidentales sobre apariciones extraterrestres como la religión ovni de 'Heaven's Gate' de 1985.



Los miembros del Chen Tao como la nombró su dirigente, estaba conformado por 150 miembros millonarios que vendieron sus tierras y propiedades en Taiwán, para vivir en Estados Unidos y recibir la venida del Todopoderoso.

La 'Asociación de Platillos Voladores de Dios Salva la Tierra', cómo se hacían llamar, se asentó en Garland después de que Ho-Ming Chen mencionara que recibió una profecía que le indicaba que la ciudad era la "Tierra de Dios", según dijo para un reportaje del 'New York Times', en marzo de 1998.



Los creyentes que se vestían con overoles blancos y sombreros tejanos, realizaban peregrinaciones y oraban en un Santuario llamado 'God's Salvation', que construyeron en los suburbios de ciudad estadounidense.

'La venida del Señor'

Según Chen, que se autodenominaba el iluminado de la salvación universal, según el 'Times', anunciaba la llegada de Dios en un platillo volador para redimirlos de la 'Gran Tribulación' que él definía como un destre apocalíptico nuclear en Asia, dada la crisis económica y los enormes incendios en Indonesia para ese entonces.



"Dios viene para salvar a todos los seres vivos de la Tierra", dijo Richard Liu, adepto de la Iglesia de Salvación de Dios que creó Chen, para el medio 'CNN' durante 1998.



De acuerdo con Ho-Ming Chen, el Todopoderoso llegaría en forma humana el 31 de marzo a las 10:00 a.m. del año ya mencionado, reencarnado en su cuerpo.



"Aparecerán dos señores Chen, pero el que es Dios será reconocible al instante porque podrá caminar a través de las paredes, conversar en cualquier idioma y clonarse a sí mismo para estrechar la mano simultáneamente con todos los que se acerquen", afirmó el líder para el Times.



Asimismo, los miembros más importantes de esta secta serían llevados a Marte a bordo de ovnis antes de la destrucción del planeta.

La supuesta alocución de Dios sería por el Canal 18, que para ese entonces era el compras, según el noticiero CNN. Foto: IStock

Días previos a la supuesta venida, Chen también anunció junto con sus seguidores que Dios aparecería en un canal local de la televisión, en la madrugada del 24 de marzo, para hablarle al mundo entero.

El final de la imaginada asunción

Llegada la fecha oficial de la presunta llegada, y que la profecía no se cumpliera, Chen se ofreció para que los creyentes lo castigaran por lapidación (pena de muerte por apedreamiento) o por crucifixión, como lo había prometido antes si la predicción no ocurría, según la revista de ciencia, 'Muy Interesante'.



Después de ello, los miembros rechazaron a Chen. Unos crearon una nueva secta llamada el Gran Camino Verdadero con líderes nuevos, y otros ex partidarios regresaron a Taiwán a reconstruir su vida.



Finalmente, el grupo religioso Chen Tao se debilitó hasta su disolución en 2001, dejando a Ho-Ming Chen y sus hipotéticas creencias en el olvido.

