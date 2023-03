El cristianismo es una religión monoteísta que se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los católicos son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la Iglesia católica. Según el Pew Research Center alrededor de 2.300 millones de personas profesan esta creencia. Esta fue la religión oficial y reconocida en Roma en sus años de Imperio.



(Le puede interesar: ¿Cuál es la religión que más se practica en el mundo?)

De esta religión nacieron nuevas iglesias y, con ellas, nuevas formas de profesar la fe. Así, en la actualidad, se desprenden, entre otras, sus destacadas ramas: catolicismo, protestantismo y ortodoxia.



De todas estas confesiones, el catolicismo es quizá la más numerosa y extendida, de manera que tiene un peso referencial muy importante.



(Lea también: Judíos, los más educados de todas las religiones)



Con frecuencia, algunas personas utilizan el término “cristianos” para aludir a los fieles de ciertas denominaciones del cristianismo protestante. Sin embargo, este uso es inexacto, ya que deja por fuera las demás confesiones cristianas, que son numerosas.

Facebook Twitter Linkedin

El Papa Francisco es la máxima autoridad en la Iglesia católica. Foto: EFE



Entre las numerosas diferencias que hay entre el catolicismo está la relacionada con respecto al papa: para toda la iglesia católica es la máxima autoridad y el vicario de Cristo, es decir, tiene como institución central a la Iglesia católica y como máximo pontífice al papa, quien rige sobre la fe desde la Santa Sede del Vaticano, y tiene la respectiva estructura con cardenales, obispos, presbíteros, diáconos y monjas.



Las iglesias cristianas no reconocen su autoridad. Comprenden su iglesia como la práctica verdadera del evangelio sagrado y no tienen un líder espiritual en sus doctrinas. Sólo los ortodoxos reconocen al papa en calidad de patriarca de Occidente, pero no como figura superior.



En cuanto a los sacramentos, el Catolicismo celebra la comunión, el bautismo, la confesión, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el total de los ritos católicos.



(Le recomendamos leer: Monoteísmo, politeísmo y no teísmo, ¿qué los diferencia?)



Para los Cristianos, depende de cada confesión. Mientras que el protestantismo solo reconoce dos sacramentos: bautismo y comunión que fueron los instituidos por Jesucristo.



El celibato, en la actualidad, solo la Iglesia católica lo hace una condición obligatoria para el ejercicio del sacerdocio en cualquier nivel. Las demás denominaciones sí consienten la existencia de sacerdotes casados.



Con relación a la vida después de la muerte, los católicos creen en tres destinos posibles para el alma humana: cielo, purgatorio (destino transitorio) e infierno. Los Cristianos creen en dos destinos posibles para el alma humana: cielo e infierno.



(Además lea: Empieza el Ramadán: qué es y cuáles son los castigos por no cumplirlo)



Frente a la posición respecto a los santos, la Iglesia católica los venera. Los cristianos no, ya que toda la adoración es para Cristo.