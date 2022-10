En la cultura popular se dramatizan algunas cosas y se satanizan otras, pero en conjunto pueden ser recursos muy recurrentes utilizados por las masas para la creación de nuevas cosas.

La brujería hace parte de uno de esos recursos, pues es sabido que en la Edad Media había temporadas de cacería de brujos y brujas, a quienes luego de su captura les quemaban con vida en la palestra pública. Para los religiosos más fundamentalistas en aquel entonces era el castigo justo, y para el pueblo, el opio más deleitable.

No obstante, todo lo referente a la brujería se ha utilizado como un factor importante para la creación de historias de terror o de fantasía, las cuales son muy aclamadas por la gente, a tal punto de crear nichos de fans relacionados con estas historias.

Ejemplos hay muchos: los admiradores de las sagas literarias como El señor de los anillos o Harry Potter son los más referenciados al momento de pensar en cómo lo concerniente a la ‘magia oscura’ puede ser una fuente de inspiración para mentes creativas de la talla de J.R.R. Tolkien y J.K. Rowling.

Sin embargo, la brujería es algo que todavía preocupa a sectores religiosos, aún a más de seis siglos de haber superado el oscurantismo del Medioevo; pues varios sectores, principalmente católicos, aseguran que han tenido testimonios que revelan algún efecto de ‘artes oscuras’ sobre la vida de muchas personas.

Los 'amarres', hechizos o maldiciones son los tipos de 'brujería' mas comúnes y populares. Foto: iStock

Posesión de almas de demonios en cuerpos ajenos, ‘amarres’ o ‘hechizos’ que se hacen en situaciones desesperadas para tener mejor suerte en situaciones específicas son algunos ejemplos. Esto significa que mucha gente en la actualidad cree que la brujería es algo totalmente real y que si puede ser un factor a tener en cuenta para poder entender cómo el mundo funciona.

Es por eso que, ante la poca credibilidad que algunas personas tienen hacia las ciencias exactas, recurren a los religiosos para encontrar respuestas a sus problemas o inquietudes, con la plena convicción de que la fe les ayudará a salir de esa duda, o incluso, problema.

Padre, ¿qué hay que hacer en caso de que haya un maleficio?



Un ejemplo es el de un famoso teólogo español llamado José Antonio Fortea, quien habló de los maleficios que se pueden originar desde la brujería. Forte los define como “aquella operación que se hace para dañar a otro invocando demonios”, explicó en un video publicado en su canal de YouTube.

“Mi opinión es que lo más probable es que los maleficios tienen efecto”, mencionó. “Hay gente que invoca a los poderes de las tinieblas para dañar a otros y eso tiene efecto”.

No obstante, el padre y teólogo aclaró que el ‘poder demoníaco’ “no es un poder libre, no es un poder que el demonio hace lo que quiere, está sometido a la providencia de Dios”.

“Y la providencia de Dios, pienso, que en la mayoría de los casos no permite que el demonio dañe a sus hijos de un modo extraordinario. Porque hasta la tentación está limitada por Dios para que se produzca, de modo que sea beneficioso para la historia personal de cada ser humano”, agregó.

Fortea, en el mismo video, recomendó las siguientes acciones en caso de que se sienta alguna ‘influencia maléfica’ en el ambiente o en una persona:

1. Rezar tres misterios de Rosario.

2. Leer cinco minutos el Evangelio.

3. Orar de forma ocasional en alguna Iglesia.

4. Ir a misa, por lo menos, tres veces por semana.

5. Dejar en casa un crucifijo previamente bendecido.

6. Colocar una imagen de la Virgen María en un lugar visible en casa.

7. Rezar un Salmo al día.

Según el padre Fortea, si las personas que sienten algún maleficio cumplen con esta rutina de forma diaria, podrán mitigar paulatinamente a aquel ‘demonio’ que les está atormentando o preocupando.

Las personas que eran acusadas de hacer 'brujería' durante la Edad Media, eran quemadas en público. Foto: iStock

Además, habló sobre la posibilidad de acudir a un exorcista. “Siempre se aconseja ir a un exorcista, si es fácil. El exorcista no necesita mucho tiempo para orar y ver si hay o no un espíritu”, dijo.

“El exorcista no va a saber si le han hecho un maleficio, salvo que tenga un don, cosa que es rarísima. Pero verá si hay un espíritu, y si hay un espíritu orará por él una vez o varias, hasta que salga ese espíritu”, señaló.

No obstante, también dejó claro que la oración, haya o no haya exorcista, es fundamental para debilitar el poder y la influencia de los demonios. “Aunque uno vaya al exorcista o si no tiene un exorcista cerca, hay una cosa que es esencial, orar es el modo de debilitar cualquier acción del demonio”, mencionó. “El camino es la oración. Incluso aunque vayas a un exorcista, si no acaba en la primera sesión, hay muchos casos en que sí vas a tener que orar, vas a tener que tener una conversión, un acercamiento a Dios”, aseguró.

