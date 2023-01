El papa emérito Benedicto XVI se encontraba en cuidados de una enfermera a las 3 de la mañana del 31 de diciembre cuando murmuró su última pronunciación racional. Para el momento en que exclamó las últimas palabras en italiano, diversas personas rotaban para encargarse de su cuidado.

Según las declaraciones del arzobispo Georg Gänswein, su secretario personal, para el portal especializado en información del Vaticano ‘Vatican News’, solo lo acompañaba una enfermera, que no hablaba alemán. "Señor, te amo", dijo el papa emérito antes de morir.

"Yo no estaba en ese momento, pero la enfermera me dijo al instante. Esas fueron las últimas palabras comprensibles, porque después no podía expresarse por sí mismo", señaló Gänswein.



Joseph Ratzinger, como se llamaba el papa emérito, falleció a sus 95 años en la madrugada del 31 de diciembre y fue celebrado por sus congéneres como un teólogo erudito.

"Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 a.m. (hora local), en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano", indicó el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El funeral en Ciudad del Vaticano



A partir del lunes 2 de enero, la Basílica de San Pedro permanecerá abierta durante diez horas. Este plazo se extenderá a doce horas el martes 3 y el miércoles 4 de enero para que los fieles que así lo deseen se acerquen y puedan despedir el cuerpo del difunto sumo pontífice emérito.

El jueves 5 de enero, a las 9:30 de la mañana (hora local) el Papa Francisco presidirá un oficio funerario en honor a Benedicto XVI. Es la primera vez que se realizan exequias por un Papa que dimitió de sus funciones pues, hasta su renuncia, siempre se habían celebrado servicios funerarios por pontífices que fallecían en el ejercicio de sus funciones.

Usualmente, el funeral es sucedido por un llamado al cónclave de Cardenales para la elección de un nuevo Papa, sin embargo, en esta ocasión el Papa Francisco no sólo estará a cargo del funeral de Ratzinger sino que seguirá en funciones con normalidad.

