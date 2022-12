Benedicto XVI anunicó su renuncia al pontificado en febrero de 2013 y su salida del Vaticano no tenía referentes modernos, pues se convirtió en el primer papa en dimitir desde que lo hizo Gregorio XII en 1415.

Benedicto XVI fue papa durante ocho años, de 2005 a 2013. Durante su mandato denfendió una línea conservadora de la iglesia católica, especialmente en materia de aborto, homosexualidad, eutanasia y el papel de la mujer en la iglesia.



Estos fueron detonantes de amplias dicusiones y rechazos por parte de algunos sectores en la sociedad.



En 2008 el Vaticano rechazó la propuesta presentada en la ONU de despenalizar la homosexualidad en el mundo. Tan solo algunos días después Benedicto XVI criticó fuertemente a las personas gay por "la negación de las leyes de la naturaleza".



En 2009, durante su primer visita a África, el Pontífice hizo una polémica declaración sobre el contagio del VIH, asegurando que el uso del condón "agrava el problema". Para ese año el control de esta enfermedad era muy complejo y los casos no lograban disminuir.



Renuncia de Benedicto XVI

Joseph Ratzinger, anunció su renuncia en 2013 mediante un comunicado, en el que decía: "Después de haber examinado repetidamente mi consciencia ante Dios, llegué a la certeza de que mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son aptas para un adecuado ejercicio del ministerio petrino."



Y añadió que para ejercer su cargo necesitaba fortaleza de mente y cuerpo, rasgo que se había deteriorado "hasta el punto de que he tenido que reconocer mi incapacidad para cumplir adecuadamente el ministerio que se me confió", mencionó.



"Por esta razón, y bien consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por los cardenales el 19 de abril de 2005 (...) quedará vacante y deberá convocarse un cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice por aquellos a quienes compete", mencionó Benedicto VXI en el discurso.

