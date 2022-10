Mañana sábado 29 de octubre en la Catedral Metropolitana de Medellín se realizará la beatificación de la Madre María Berenice Duque Hencker, fundadora de las Hermanitas de la anunciación y de las Misioneras de Jesús y María.



La religiosa colombiana será beatificada por el papa Francisco, después de que el Vaticano reconoció un milagro atribuido a su intercesión. La ceremonia será a las 10 de la mañana, y significa un escalón más de la madre María Berenice hacia la santidad.

Buena parte de la herencia espiritual de la beata María Berenice Duque Hencker se recoge en sus escritos. Algunos de ellos corresponden a cartas y circulares que dirigió a las Hermanitas de la Anunciación, pero también a obispos y sacerdotes, así como a otros miembros de la familia anunciata.



Generalmente, sus textos hacían referencia a algún pasaje bíblico, a la fiesta litúrgica del día o a alguna enseñanza de la Iglesia, si bien también impartía orientaciones espirituales, apostólicas y fraternales.

María Berenice Duque Foto: Archivo particular

En general, sus escritos se han publicado bajo los siguientes títulos: Directorio para las Hermanitas de la Anunciación; Directorio para las Hermanitas Directoras, Espíritu de la Anunciación, un camino de amor; La Santísima Virgen María en la Anunciación; El Sagrado Corazón de Jesús en la Anunciación; Testamento; Libretas espirituales; Dejad que los niños vengan a mí; Liga de la humildad; y Libro de oraciones.



Estas son algunas frases de la beata María Berenice que reflejan su legado espiritual:



− “Amar, sufrir, callar y sonreír por amor”.



− “Para vivir alegre y ser feliz no se necesita ni mucha ciencia, ni muchos talentos. Basta tener voluntad firme de cumplir el deber”.



− “Quiero escribir en cada baldosa del convento la palabra caridad, caridad, caridad” (Directorio para las Hermanitas de la Anunciación).



− “Perfumemos la caridad con un proceder delicado, afectuoso, con una consideración o un servicio prestado a tiempo y espontáneamente, pues la caridad no admite excepciones” (Directorio para las Hermanitas de la Anunciación).

− “Quiero ser mártir, misionera, hostia, santa” (Autobiografía de la Madre Berenice).



− “Tu voluntad no más Jesús mío, tu voluntad en padecer o en calma, tu voluntad en bien o en estío, tu voluntad no más Señor del alma; que una mano grave en mi tumba la voluntad de Dios” (Testamento Madre Berenice).



− “Quiero gastar la vida como los cirios en el altar y consumirme, gota a gota, en el amor” (Testamento Madre Berenice).



− “Que el nombre de Hermanita mía no cambie con el tiempo”.

Ahora con 34 años de edad, Sebastián Vásquez Sierra mostró su felicidad por el reconocimiento del milagro de la Madre María Berenice. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Así celebra la familia anunciata

Estos son algunos testimonios de la familia anunciata ante la beatificación de su fundadora María Berenice Duque Hencker:



“La beatificación de la Sierva de Dios María Berenice es un momento de gracia y bendición para toda la Iglesia, para nuestro país y, de manera especial, para las personas que se acogen a su intercesión y para cada miembro de la familia anunciata. Es signo de luz y esperanza para iluminar el momento que vivimos; ocasión para agradecer a Dios por por el testimonio esta mujer valiente, heroica, emprendedora, contemplativa, fiel discípula amada por el Señor. Con su ejemplo nos invita a continuar o emprender nuestro propio camino de santidad”Hermanita Enith María Vergara, Superiora General de las Hermanitas de la Anunciación.

“La beatificación de la Madre María Berenice es de una gran alegría para nosotros ya que nos testimonia que existen personas de nuestro siglo que pueden vivir a plenitud su vocación a la santidad. Por lo general, tenemos la impresión de que los santos son sólo aquellos de la edad media, pero ella es un testigo de la actualidad; nuestra historia cristiana está siempre en movimiento”Nathalie Lledo, madre de familia y laica comprometida en el movimiento de laicos de la Anunciación en Pérols, (Francia).

“Como novicia de las Hermanitas de la Anunciación me llena de gozo y alegría saber que nuestra fundadora es reconocida como beata de la Iglesia católica, mujer consagrada a seguir como ejemplo de santidad, en el seguimiento fiel, coherente y radical de Cristo. Me motiva a buscar la santidad desde lo pequeño y hacerlo todo por amor a Dios en unión con María, porque ‘santo es aquel que la muerte lo encuentra luchando’, como ella lo decía con humildad y sencillez, ser fieles, cueste lo que cueste, en los diferentes ambientes donde el Señor quiera que yo realice su discipulado en la congregación religiosa, en los apostolados propios del carisma con niños, jóvenes y familias, sin distinción de raza, color y condición social” Silvana Loreley Pereyra Rodríguez, Hermanita novicia de nacionalidad uruguaya.

“La venida de las Hermanitas de la Anunciación [a Francia] ha aportado para nuestras parroquias un gran dinamismo a través del carisma recibido por la pronta beata Madre María Berenice. Pero no sólo es su carisma, es también su cultura colombiana, su alegría, su sonrisa, su voluntad, acogida, escucha… Su hábito es también un faro en medio de una sociedad que no conoce o no quiere conocer a Dios. Son un signo a tiempo y a contra tiempo”.Padre Hervé Dussel, párroco de Stella Maris en el sur de Montpellier, (Francia).



*Docente-investigador y director de Comunicación y Mercadeo de la Universidad de La Salle.