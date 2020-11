El Banquete del Millón llega a su versión número 60

Como hace 60 años, El Minuto de Dios se prepara para realizar el Banquete del Millón que en su edición 2020, por el actual momento, se adaptó a la virtualidad manteniendo su esencia de servicio social ante las necesidades apremiantes del país.



De esta manera, el 60 Banquete se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre, a partir de las 7 p. m., desde la Casa de Nariño, con la asistencia del presidente Iván Duque, funcionarios del Gobierno y directivos de la Corporación El Minuto de Dios, en cabeza de su presidente el Padre Diego Jaramillo Cuartas. entre otros invitados.



"Mediante un sencillo acto que rememora la Cena del Señor con la bendición del pan y el vino, y acatando los protocolos de bioseguridad, se realizará la cena más pobre y más rica del mundo, que ha contado previamente con el aporte económico de miles de colombianos quienes a través de los canales habilitados contribuyen para la reactivación de los micronegocios", dice el comunicado de la organización.



"Estos colombianos, más los que deseen sumarse en el país o el exterior, pueden participar con sus familias desde el lugar donde se encuentren acompañando el evento a través de la señal abierta del Canal Institucional o conectándose a través de www.banquetedelmillon.org", informan.



Además con el Hashtag #BanqueteDesdeCasa, a través de las redes sociales, pueden enviar mensajes positivos y fotos de los banquetes del millón en casa.



El evento será presentado por los periodistas Juan Diego Alvira y Ana María Escobar, contará con la presencia de la actual Señorita Colombia Maria Fernanda Aristizábal y será amenizado por el clarinetista Santiago Muñoz Cano.



Durante el evento la Corporación El Minuto de Dios entregará la Orden al Mérito Social Rafael García-Herreros a Food For The Poor una organización internacional católica que trabaja desde el año 1982, de manera directa con parroquias de la región, para llevar soluciones a las necesidades básicas de niños, mujeres y hombres que necesitan ayuda.



La virtualidad ha caracterizado al 60 Banquete del Millón con una agenda de actividades abierta al público con una agenda académica, cultural, lúdica y alusiva a la misión del Minuto de Dios, que está habilitada todas las tardes hasta el viernes 27 de noviembre ingresando por la plataforma www.banquetedelmillon.org.



De igual manera siguen habilitados los canales de recaudo a través de Banco Davivienda cuenta de Ahorros No. 0040 0010 3814. Banco de Bogotá, Cuenta de ahorros No. 441 222 221 y Efecty Convenio 110560 o 3030. En Antioquia se puede hacer las donaciones a través de GANA con el código 505 referencia 5051.



El Banquete del Millón fue creado por el padre Rafael Garcia-Herreros un 25 de noviembre de 1961 contribuyendo desde entonces con la construcción de soluciones de vivienda y el desarrollo de programas sociales para beneficiar a los más pobres, con el apoyo de los colombianos para consolidarse como evento referente de servicio social por excelencia en el país.