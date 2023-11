Minuto de Dios celebra este jueves el 63 Banquete del Millón: así puede colaborar 

La Corporación Organización El Minuto de Dios anunció la celebración del 63 Banquete del Millón, evento que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.



A las 7:00 p.m, se celebrará cómo hace 63 años “La cena más cara y más pobre del mundo”, el Banquete del Millón que tiene como lema, "Mejoremos los hogares colombianos", a través de mejoramientos de vivienda para 20,000 familias vulnerables durante el año 2024.



El evento será presidido por el Padre Diego Jaramillo Cuartas, y será presentado por el periodista y conductor de Televisión, Felipe Arias y su hija Sofía.



Además, el aporte musical será por parte de Katie James, compositora e intérprete irlandesa, con nacionalidad colombiana, que aborda la realidad del país desde lo rural y lo urbano en sus canciones hechas bambuco con su voz y su guitarra.

En esta edición, el propósito es mejorar las condiciones de 100,000 viviendas en los próximos 5 años, las cuales presentan serias deficiencias en pisos, techos, baños y cocinas que afectan a miles de familias en Colombia en su salud y bienestar.



La exposición a la humedad, los extremos de frío y calor, pueden causar enfermedades respiratorias y alergias que con una vivienda en condiciones dignas reduce en un 40% estas patologías.



El evento contará con la participación de destacadas personalidades, empresarios, líderes y voluntarios comprometidos en la causa. Los colombianos interesados en sumar con su aporte para esta causa, pueden, además de los canales tradicionales, disponer de los bonos de asistencia, los cuales pueden adquirir en las instalaciones de la Corporación Organización Minuto de Dios en la Calle 81ª no 73ª-22 Barrio Minuto de Dios, a través de la línea telefónica (601) 5874441 o al correo contacto@minutodedios.org.



También, pueden realizar sus aportes a través de la página www.banquetedelmillon.org y de otros canales de recaudo como Davivienda, cuenta de ahorros No. 0040 0010 3814, Banco de Bogotá, cuenta de ahorros No. 441 222 221 y Banco Popular, cuenta de ahorro 220 087 06431 7. Corresponsales bancarios: SuperGiros con la referencia Minuto de Dios. Efecty, convenio 110560, referencia 3030. Gana, convenio 505, referencia 5051.



La Corporación Organización El Minuto de Dios, agradece los gestos de solidaridad de colombianos del común, empresarios y figuras públicas que se han sumado con su aporte a esta campaña para ofrecer un hogar más digno y que contribuye con la buena salud y calidad de vida de miles de compatriotas.

