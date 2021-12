Algunas celebraciones ya sucedieron; en países como Indonesia, inclusive, fue Navidad hace un par de meses. Sin embargo otras latitudes –en especial, las que tienen sus tradiciones de fin de año salpicadas del carácter que les damos a estas fechas en occidente y en tradiciones como la cristiana y católica– están afinando los últimos detalles para cuando el reloj marque las 12 de la noche.



No obstante, no todos los países que conmemoran esta fecha lo hacen de la misma manera, aun perteneciendo al mismo credo o siguiendo las mismas tradiciones, “la Navidad tiene diferentes significados y tradiciones según cada cultura. Así, mientras que en la mayor parte de Latinoamérica y Norte América es costumbre ver arbolitos decorados con luces y representaciones del nacimiento de Jesús, en otros lugares los festejos son menos convencionales y hasta fuera de lo común”, asegura Christian Acquista, experto en tendencias de la agencia de análisis y pronóstico de tendencias Wgsn.



Para la muestra, están las navidades en Noruega, “en donde –señala Acquista– tienen una tradición menos ortodoxa en la cual hay una creencia basada en esconder las escobas en lugares seguros, ya que en nochebuena las brujas y malos espíritus las buscan para volar”.



Y en algunos países latinos en donde, a pesar de la cercanía con Colombia y del fervor compartido por el mito del belén (o el nacimiento del salvador, el niño Jesús), el ritual es muy particular.

“La costumbre que año tras año realizan en Caracas (Venezuela) consta de ir a la iglesia en patines, y es tan grande y popular esta tradición que ese día el tráfico de la ciudad es limitado para dar acceso a esta festividad. Asimismo, está la tradición brasileña según la cual se cree que durante las fiestas de Navidad los animales adquieren la capacidad de poder comunicarse y es muy divertido ver cómo los niños se pasan el día entero tratando de entablar una comunicación con su mascota”, puntualiza el experto de Wgsn.

Tradición con sabor a KFC

A pesar de poseer una de las culturas más antiguas del globo, los japoneses conmemoran la noche del 24 de diciembre, por influencia occidental. Con un uno por ciento de población cristiana-católica, la Navidad es una práctica adquirida y no, un legado tradicional; de hecho, mientras una parte de la población festeja el 24 de diciembre como una especie de Día de San Valentín, otros millones de nipones lo hacen ‘al estilo Kentucky’.



“Es curioso ver cómo KFC vende aquí, muchísimo, el 24 de diciembre”, dice Andrés García, diseñador colombiano radicado en Tokio hace seis años. Sí, leyó bien; el plan navideño en la capital y las ciudades grandes de Japón es ir, en familia, a comer pollo frito en uno de los locales de la cadena estadounidense o bien, servir en casa su mítico balde de pollo apanado.



“Aquí en Japón (por lo menos en Tokio, y tal vez en las ciudades grandes) sí se celebra navidad. Pero es un poco diferente: por lo general el 24 es para parejas y el 31, para las familias”, añade García quien aclara que la elección de comida rápida para la cena navideña se ve, en su mayoría, en las familias con niños pequeños.

Sin embargo, ha sido tal el auge de esta práctica (que, se dice, nació en los setenta cuando el administrador del primer local de KFC en Japón unió su idea de hacer un barril de fiesta lleno de pollo frito, con la necesidad de algunos extranjeros que extrañaban la Navidad en torno al pavo; como sucedáneo, el empresario promovió su barril de pollo y desde entonces, se empezó a celebrar Navidad en Japón, haciendo del pollo frito la tradición de más de tres millones de familias niponas) que cada balde de apanado debe reservarse con varias semanas o de lo contrario, habrá que esperar horas y hacer largas filas por dejarse coger la nochebuena con la cena.

“En realidad, festejar la noche del 24 es algo tomado de occidente. No es día festivo; arbolito sí hay, pero la iluminación y decoración de cada casa es muy escasa, en cambio, este pasado fin de semana, las tiendas de moda estaban con muchas parejas comprando los regalos de Navidad”, agrega el colombiano quien, para no pasar desapercibida la celebración que sigue convocando a su familia, sale a comer con sus amigos (no, precisamente, a KFC). “Para mí, lo más importante es llamar a mi familia en la mañana del 25 (noche del 24 allá)”, puntualiza.

Bali: una nochebuena tropical

Con la convivencia de cinco credos en un mismo territorio – cristianos, católicos, hinduistas, balineses y musulmanes– en Indonesia priman la poblaciones musulmanas (sobre todo en la isla de Java, la más poblada del mundo) e hinduistas (en Bali).



Mientras para los primeros, la conmemoración del Ramadán equivale a nuestra Navidad y es realizada cada mes de abril, para los segundos “el 24 de diciembre no existe como fiesta”, señala Silvana Lena del Vecchio, colombiana que vive hace dos años y medio en Bali.



Allí, los balineses celebraron su Navidad hace dos meses, empezando con el Galungan que, para su religión, significa la victoria del bien (dharma) sobre el mal (adharma). “Los espíritus y los dioses descienden y los acompañan durante diez días. Los devotos van a los templos y hacen ceremonias unas cinco veces al día, decoran las casas y las calles con penjors que son unos tubos largos, hechos a mano en bambú y hojas de plátano seco que decoran con colores muy bonitos y en los 10 días les ponen ofrendas a los dioses y a los espíritus frente a sus casas. Es el momento cuando Bali se ve más bonito”, sostiene del Vecchio.

Después de estos días de ofrendas, llega el Kuningan o la hora de la partida de los dioses; en este lapso, los locales ofrecen exquisitos banquetes para honrar la visita y el ascenso de sus deidades. Las preparaciones tradicionales de estas fechas sagradas son basadas en arroz y especias. “Para ellos, el babi guling es como la lechona para nosotros; y lo comen en estos días; está hecho a base de cerdo y lo comen en familia”, agrega la colombiana quien destaca que el espíritu de estas celebraciones trasciende la gastronomía.

“Más allá de una tradición en torno a la comida, es en torno a la religión y a celebrar estas festividades en los templos que los balineses mismos decoran con flores y a donde ellos acuden con sus trajes típicos –las mujeres usan sarongs y unas camisas decoradas con encaje. Se vive una fuerte devoción en torno a sus dioses y espíritus”, enfatiza la propietaria del restaurante Casa Curandera en donde ella festejará Nochebuena con una cena al estilo colombiano, como ya es reconocido su fogón en Bali.

Navidad en Israel

Los visitantes caminan en la Plaza del Pesebre fuera de la Iglesia de la Natividad, venerada como el lugar del nacimiento de Jesucristo, antes de la Navidad en la ciudad bíblica de Belén. Foto: AFP

Aunque se considera la cuna del cristianismo, en Israel no se celebra la Navidad. Esta fecha es conmemorada “solo por los cristianos que se encuentran en la zona de Nazareth, Haifa y Jaffa, al sur de Tel Aviv, con las celebraciones religiosas principalmente que son convocadas en ambientes privados, no es algo en donde todos participen”, explica la ilustradora y diseñadora gráfica Lina Yohay Bustamante, antioqueña radicada desde 2005 en Netanya (Israel).



“En Nazaret sí hay un mercado de Navidad grandísimo y están las iglesias de La natividad y de La anunciación en donde todo el mundo sí está invitado a participar en la celebración de la Navidad”, agrega Bustamante.



A pesar de la presencia de población cristiana-ortodoxa y católica, no son mayoría y por ende, el ritual del belén no es el credo en donde, se supone, creció Jesús. Inclusive, al ser epicentro de diferentes religiones, Israel tiene diferentes maneras de festejar la noche del 24 de diciembre; así, hay judíos que viajan a Europa a contemplar la decoración y celebrar esta fecha, mientras que los rusos que viven dentro de las comunidades judías, celebran la Navidad con una cena familiar sin tintes religiosos. Por su parte, en Jerusalén algunas iglesias arman pesebre y árbol y muchos turistas cristianos residentes en Israel aprovechan la fecha para pasar la frontera e ir a celebrar la Navidad en Belén.

“El movimiento del tiempo o los ciclos en Israel se basa en el calendario judío que es lunar y difiere del calendario cristiano (este se utiliza en negocios o cumpleaños, para fiestas paganas). Pero como la Navidad no es parte del calendario lunar del judaísmo, no se celebra. Difiero de ellos porque para mí, Navidad no es solo para el cristiano, y acá hay mucha corriente de judíos o de personas que vivieron la Navidad en Europa o en Estados Unidos y traen las tradiciones que no es el belén, la Virgen y el niño Jesús, sino santa Claus o los reyes magos (si vienen de España)”, explica la colombiana.



Y añade que la gran diferencia del 24 de diciembre colombiano y el israelí es “ellos no celebran Navidad. En Colombia, salimos a ver la decoración, la gente está en ambiente de fiesta y compras y acá no tengo eso. Un 24 de diciembre acá no pasa nada; los niños estudian en los colegios normal. Las fiestas de Navidad de Colombia pasan desapercibidas en las ciudades judías en Nazaret, pero las que tienen mezcla de judíos, cristianos y musulmanes, como Nazaret y Haifa, sí hacen fiestas y reuniones familiares”.

