Durante una eucaristía, este domingo, Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, criticó el uso del glifosato como alternativa en la lucha contra el narcotráfico.



“El abandono, en el olvido ha llegado este lobo del narcotráfico a destruirlos y la solución no es el glifosato, la solución es mirar al campesino, acompañarlo y ayudarlo a salir de esta esclavitud y defenderlo de ese lobo”, dio el religioso, según RCN Radio.

De acuerdo con este medio, Rueda también indicó que el glifosato no es la solución al problema de la coca.



"Agregó también que este herbicida ataca la vida de las personas, del medio ambiente y las organizaciones sociales", dijo RCN.



Sobre estas declaraciones se refirió monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, en una entrevista con la W Radio:



"Hay que tener en cuenta las condiciones que genera el glifosato de manera social, en la salud, entre otras", dijo durante la entrevista.



Según Henao, "desde el Vaticano se ha dicho que frente al uso del glifosato es necesario dignificar la vida de los campesinos y realizar reformas suficientes para brindar todas las garantías que se requieren".



"Así mismo, monseñor Henao indicó que la iglesia ha insistido al Gobierno Nacional en la necesidad de buscar respuestas prontas a estos sectores que se han visto afectador por cuenta del flagelo del narcotráfico, pero dando alternativas diferentes a los campesinos para que no se continúe con la siembra de estos cultivos", indicó la W en en una reseña de la entrevista radial.



