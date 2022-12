El fin de año se puede aprovechar para muchas cosas, cerrar ciclos e iniciar con sueños y proyectos nuevos. Pero para este fin muchas personas quieren hacer varios procesos para limpiar energías. La carga energética es un motivo por el que muchas personas aseguran que no se puede progresar, bien sea porque se genera una tensión entre las personas o porque los deseos que llegan no son los mejores. Puede leer: Poderosa oración a San Cipriano que ayudará con sus problemas amorosos

Por esto, muchos creyentes acuden a la oración para lograr liberar un poco de este tipo de cargas, en este caso la Oración al Arcángel Zadquiel para pedir un milagro puede ser de gran utilidad. Llamado Zadkiel , o Hesediel , es el arcángel que representala libertad, la benevolencia, la misericordia, y también es presentado como el patrono de todos los que perdonan; es conocido en algunas partes como Sachiel, Zedekiel, Zadakiel, Tzadkiel y Zedekul



Oración al Arcángel Zadquiel



Se describe como un Ángel de la libertad, el perdón y de la misericordia. Según los ceryentes, cuando se acude a él es para pedir que intercediera ante el Todopoderoso, con el objetivo de conceder el deseo que se le pide. Oh, glorioso Arcángel , Tú, que eres el ángel de la piedad y la liberación, te ruego en esta ocasión, para que tomes mi vida y la transformes. Ya que, tengo mucha sed de ti, y sé que Tú puedes interceder por mi ante él. Con el fin, de conseguir el milagro que desea mi ser. Pues, divino Arcangel , te confieso que durante este tiempo cometio malos actos. Los que me arrastran como un río hasta la cueva en la que me encuentro. De la cual no encuentro la salida. Por ese motivo, clamo tu presencia en mi vida, a fin de que me protejas con tus alas, de todos los riesgos de la tierra.

