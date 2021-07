¿Por qué estudiar religión?

Don Juan Pablo Calvás plantea un tema interesante: ¿por qué debe estudiarse religión? En concreto, ¿por qué debe estudiarse religión católica en las escuelas? Lo escandaliza que se enseñe en la clase de religión que Dios creó el mundo. Entiendo que ese, de todas formas, no es el problema fundamental que suscita, sino que lo pone a modo de ejemplo. A pesar de todo, merece un pequeño comentario.



Se admite hoy que el mundo apareció hace aproximadamente 13.700 millones de años. Es lo que se conoce como el big bang, teoría propuesta, por cierto, por Jorge Lemaitre, sacerdote. Las ciencias naturales lo más que pueden hacer es explicarnos la evolución del universo a partir de ese momento. De cómo apareció, del periodo anterior, si podemos hablar así, no tiene nada que decirnos.

Si algo no existía y en un momento comienza a existir, habrá que atribuirlo a una causa de acuerdo con el principio de razón suficiente. Y si renunciamos a este principio, nos privamos de toda posibilidad de razonar, pues hasta el crítico de tal principio cree que lo rechaza por alguna razón válida. Y esa causa la denominamos Dios. Pero dejemos el problema metafísico subyacente al problema de la creación. ¿Hay alguna razón para estudiar religión católica?

Muchas. Permítasenos, antes de aducir otras, una breve pincelada sobre el aporte del cristianismo a la ciencia.

La ciencia requiere procesos operatorios y para ello el universo ha de ser manipulable. La idea de creación del Antiguo Testamento conlleva la idea de que el mundo ha sido dado a los hombres para su uso y disfrute. La creación está al servicio del hombre y por tanto el hombre puede manejarlo a su antojo. Además, el judeocristianismo establece que un Dios racional, justo y bueno creó un mundo no arbitrario y regido por leyes, al hombre lo dotó de un intelecto capaz de penetrar en la esencia de las cosas y descubrir sus leyes. Por el contrario, la idea de un mundo habitado por espíritus o controlado por múltiples dioses, cada uno con sus propios intereses y caprichos, como era el caso de la mitología griega o romana, impide concebir el universo sometido a legalidad.

Si no existe la confianza en la existencia de tales leyes, la ciencia no puede tan siquiera ser concebida. Como dijo Collingwood: “La posibilidad de unas matemáticas aplicadas es una expresión, en términos de ciencia natural, de la creencia cristiana de que la naturaleza es creación de un Dios omnipotente. Esta creencia es la que reemplazó la concepción griega de la naturaleza como el reino de la imprecisión”.

Needham explica la ausencia de un desarrollo de la ciencia china equiparable a la occidental, a pesar de sus grandes logros en muchos aspectos técnicos, precisamente por la ausencia en la cultura china de la idea de un Dios personal y creador que confiere al universo un orden capaz de ser descubierto por el hombre.

La moral y hábitos de la Iglesia católica promovieron el desarrollo de la civilización occidental. Foto: iStock

Origen de la civilización

Otras razones para el estudio de la religión católica. Una fundamental: toda nuestra civilización se hizo gracias a Dios. No solamente es que los creyentes consideremos que nuestras acciones se realizan con la gracia divina, sino que está fundada en la aceptación de Dios. Rechazar la enseñanza de la religión supone dejar en la mayor indigencia intelectual a la persona. Se le privaría de entender la literatura, la música, el arte en general, lo más valioso de nuestra cultura.

¿Cómo se podría entender a Cervantes, a Dante, a Shakespeare o a Goethe si no se conoce nada de la religión cristiana? ¿Cómo se puede degustar un motete de Victoria, las vísperas de la Bienaventurada Virgen de Monteverdi o La misa en si menor de Bach? ¿Cómo se puede apreciar la belleza de una catedral románica, gótica o barroca? ¿Cómo disfrutar de la escultura y la pintura de un Giotto o de un Miguel Ángel?

Hay más. La Iglesia sentó las bases del progreso económico en el mundo occidental. La Iglesia creó todas las instituciones relevantes donde se asientan la libertad y el bienestar económico del que disponemos. Fue el cristianismo, a partir del Antiguo y del Nuevo Testamento, el que generó la antropología en la que todavía nos basamos. Creó el concepto de persona humana al reflexionar sobre la Trinidad. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza como sustancia racional.

Según santo Tomás, puesto que la característica de la persona es la dignidad, se llama persona al hombre pues por su carácter racional es la sustancia de mayor dignidad. De aquí surge el optimismo de santo Tomás y la extraordinaria valoración de la razón humana, llegando a decir que ni los sentidos ni el intelecto fallan en su juicio acerca de su propio objeto. Por tanto, ni los sentidos acerca de lo sensible propio ni el intelecto acerca de la esencia fallan. El cristianismo también fue el creador del concepto de libre albedrío, desconocido por los filósofos griegos y romanos.

Obviamente, para el cristianismo, la mujer también es persona como el hombre. La liberación de la mujer comienza con el cristianismo. En Roma, las mujeres estaban en una situación penosa: menor cuidado durante la crianza que los varones, menor esperanza de vida, y una tasa de abandono mayor que la de los niños.

El número de mujeres en el Bajo Imperio era un 30 por ciento inferior al de los varones. Niños y niñas podían ser desechados en un vertedero o en la columna lactaria. Si tenían suerte, eran recogidos por alguna familia dedicada a la cría de estos niños para venderlos como esclavos al llegar a los dos o tres años.

Las mujeres pasaban del dominio del padre al dominio del marido. La mayoría de los matrimonios eran in manu, o sea que la mujer pasaba a ser un bien mancipium (esclavo) como los hijos y esclavos sobre los cuales tenía el paterfamilias el ius vitae necisque (poder de vida o muerte), según Aulo Gelio. Con todo ello rompe el cristianismo. Condena el aborto y el infanticidio. Confiere la dignidad de personas a todos los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural, incluidas mujeres y niños. De hecho, la persona humana más importante para el cristianismo es una mujer, María, la Madre del Salvador.

El progreso económico

Más razones: el cristianismo sentó las bases del progreso económico como han demostrado múltiples estudios. La calidad de las instituciones es factor fundamental para el crecimiento económico. En este sentido, algunas de las instituciones difundidas por la Iglesia son la base del desarrollo económico moderno. Por ejemplo, la defensa que hace la Iglesia de la familia nuclear que, a diferencia de la familia extensa, favorece el espíritu emprendedor y de colaboración con extraños.

Además, la moral cristiana impulsó el crecimiento demográfico, factor clave del desarrollo.

La economía moderna, basada en la cooperación entre un número grande de personas, exige la existencia de unas normas claras que establezcan lo que está bien y lo que está mal. Estudios de Roes y Raymond y de Snarey han puesto de manifiesto la importancia de algo que se ha sabido siempre, pero que estos autores han vuelto a evidenciar, la necesidad de Dios para el funcionamiento moral de la sociedad, lo que llaman los antropólogos “dios moralizador”.

Otro aspecto fundamental para la economía impulsado por la Iglesia: la sustitución del trabajo esclavista por el trabajo libre, mucho más productivo. A partir del principio de igualdad de todo el género humano, el cristianismo fue el principal disolvente de la esclavitud.

También generalizó la propiedad privada. La Iglesia protegió la propiedad privada mediante la difusión de una moral que condenaba el robo como pecado mortal y las confiscaciones por parte del Estado. Además, el poder reducido del Estado y la imparcialidad de los tribunales aseguraban también este derecho. Mientras perduró la influencia de la Iglesia hubo tribunales justos. Como decía Restrepo de la situación del Virreinato de la Nueva Granada en el momento de la independencia:

“Es preciso decir con la severa imparcialidad de la historia que los miembros de las audiencias españolas desempeñaban sus elevadas funciones y administraban justicia con brevedad y rectitud”, dijo.

La persona jurídica

La acumulación de capital es, obviamente, necesaria para el crecimiento económico. En este sentido, la Iglesia jugó también un papel decisivo con sus instituciones. Así, por ejemplo, la creación de hospitales y escuelas permitieron a la familia incrementar su capital, ya que podían asegurarse ante los infortunios de forma actuarial.

La creación del concepto de persona jurídica, institución desconocida en el derecho romano, permitió la constitución de cofradías y gremios que desarrollaron una importante función asistencial, así como de las sociedades comerciales que permitieron la acumulación de grandes capitales necesarios para el incremento del comercio y de la artesanía.

Asimismo, la cristiandad propició la aparición de una auténtica democracia. Si democracia es gobierno por el pueblo, nada más democrático que la cristiandad medieval. Las leyes, en su mayor parte, eran hechas directamente por el pueblo, sin intermediario alguno, pues eran producto de la costumbre de cada comunidad.

(Lea más: La Virgen de Chiquinquirá, entronizada en los Jardines Vaticanos )

La mayoría de los juristas, como Irnerius en el siglo XI, o de los teólogos, como santo Tomás en el siglo XIII, defendían que el origen del poder estaba en el populus, en contraposición a aquellos que mantenían, como lo hará posteriormente Hobbes, que el pueblo había transferido total e irrevocablemente sus derechos al soberano. Y con la creación de los parlamentos o cortes, como son llamadas en España, las primeras, las de León en 1188, surge la democracia indirecta de hoy en día.

En fin, como ya mostró H. Berman en el lejano año de 1983: “Así como la revolución papal dio nacimiento al Estado moderno, también dio lugar al nacimiento de los sistemas legales modernos occidentales, el primero de los cuales fue el código de derecho canónico moderno”.

En un artículo no se puede desgranar toda la riqueza de las aportaciones del cristianismo. Durante varios siglos, las instituciones, la moral y los hábitos forjados por la Iglesia permitieron el desarrollo de la civilización. Pero estos logros no están garantizados si no se mantiene un esfuerzo por conservarlos y desarrollarlos. Podemos destruirnos en breve tiempo. Probablemente lo estamos haciendo. ¡Dios salve la razón!

AGUSTÍN ANDRÉS IRAZOLA

Para EL TIEMPO

