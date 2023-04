La Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami) de la Santa Sede instituyó un "Observatorio para las apariciones y fenómenos místicos" vinculados a la Virgen María, en medio de polémicas visiones cerca de Roma.

El objetivo de este nuevo organismo es "analizar e interpretar los varios casos de 'mariofanías' como apariciones, lacrimaciones, locuciones internas, estigmas y otros fenómenos místicos en curso o ya ocurridos sobre cuya autenticidad las autoridades eclesiásticas aún no se han pronunciado", según el portal oficial Vatican News.



El presidente de la Pami, Stefano Cecchin, explicó que el ente trabajará para verificar y difundir correctamente estos eventos porque, subrayó, es "importante aclararlos". Esto porque "a menudo supuestos mensajes generan confusión, difunden ansiosos escenarios apocalípticos o incluso acusaciones contra el papa y la Iglesia", sostuvo.



Aunque la información de Vatican News no alude a ningún caso concreto, el Observatorio nace en medio de un intenso debate sobre las supuestas visiones de Maria Giuseppa Scarpulla en Trevignano, una pequeña ciudad en la provincia de Roma.



La mujer, de 53 años y conocida como Gisella Cardia, asegura que el tercer día de cada mes recibe mensajes de la Virgen y que una estatua que compró tras una visita al santuario bosnio de Medjugorje llora lágrimas de agua y sangre.



Los fenómenos protagonizados por la supuesta vidente, con antecedentes penales por una bancarrota, se suceden desde el 2016 y ha logrado crear una suerte de culto que cada día 3 congrega en Trevignano a numerosos fieles para asistir a los supuestos milagros. La Fiscalía de Civitavecchia (centro) la investiga después de que algunas personas hayan denunciado haber sido estafadas.



En una entrevista, Scarpulla llegó a afirmar que había logrado incluso multiplicar el tamaño de una pizza o de un plato de ñoquis para alimentar a un gran número de invitados en su propia casa.



"Una amiga nos trajo a mi marido y a mí una bandeja muy pequeña con pizza, suficiente para nosotros o como mucho para otras dos personas, pero en casa éramos veinte, o veinticinco, y no solo fue suficiente para que comiéramos todos, sino que sobró y la regalamos", dijo en una entrevista en el canal de Youtube de un colaborador.

Foto: Archivo EL TIEMPO

La Diócesis de Civita Castellana, con jurisdicción sobre la zona de Trevignano, también ha creado una comisión por orden del obispo Marco Salvi, aunque según avanzan algunos medios declarará próximamente que "no hay nada de sobrenatural" en estos hechos.



La presunta vidente y sus acólitos cuentan con una página de internet donde cada mes publican los supuestos mensajes de la Virgen junto a indicaciones y coordenadas bancarias para efectuar donaciones. Además, se avisa que los encuentros con Scarpulla "son suspendidos momentáneamente" a una fecha aún por precisar.EFE