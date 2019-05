El Papa insiste en que el aborto equivale a recurrir a un sicario

El papa Francisco criticó el "diagnóstico prenatal" que realiza la medicina para anticipar enfermedades en el feto y sostuvo que el aborto no es la solución a estos problemas.



"El miedo y la hostilidad hacia la discapacidad conducen con frecuencia a la elección del aborto, configurándolo como una práctica de 'prevención'", señaló Jorge Bergoglio, en un encuentro con los participantes en el Congreso internacional "Yes to Life" (Sí a la vida).

Fue Vaticano el punto de encuentro para este coloquio donde se habló de la lucha contra el aborto terapéutico, propuesto en casos en que los diagnósticos antenatales revelan graves malformaciones.



Para el papa la prohibición del aborto es una cuestión humana, no religiosa, y reafirmó que era equivalente a recurrir a un sicario. "¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?", declaró.



En este caso, los cuidados no son un gasto sino que ayudan a "los padres a preparar su duelo y a percibirlo no sólo como una pérdida sino como una etapa [...] Este niño permanecerá en sus vida para siempre, y habrán podido amarlo", insistió.



Francisco afirmó que en lugar de proponer el aborto terapéutico hay que crear "redes de amor" para evitar que el miedo a la enfermedad y el sufrimiento condene a las familias a la soledad. En octubre de 2018, el papa Francisco ya había comparado el aborto a recurrir a un sicario, unas declaraciones que provocaron fuertes reacciones.

​

"La vida humana es sagrada e inviolable y la utilización del diagnóstico prenatal con fines selectivos debe ser desalentado porque es la expresión de una mentalidad eugenésica inhumana, que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles", añadió.

AFP