A puerta cerrada y sin fieles, así se celebrará la Semana Santa 

Esta Semana Santa será una de las más atípicas. Quizá, por primera vez en el país, lo católicos no podrán asistir a la celebración más esperada: la muerte y resurrección de Jesús. Debido a las medidas preventivas que el Gobierno Nacional ha tomado para prevenir el contagio del coronavirus que implica el aislamiento de los colombianos, los sacerdotes celebrarán la Semana Santa solos y a puerta cerrada.

Así lo anunció hoy el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, cardenal Rubén Salazar Gómez en un comunicado.



“Después de haber vivido una cuaresma marcada por las privaciones que nos ha impuesto la emergencia sanitaria que atravesamos, nos preparamos para la celebración solemne de la muerte y resurrección de nuestros señor Jesucristo que viviremos este año con el dolor profundo de la ausencia física de nuestros fieles, pero con la fe cada día más fuerte (...)”.



Y es que según la información suministrada por el arzobispo, esta fecha se celebrará a puerta cerrada. “Estaremos solos, con los templos cerrados, pero unidos en una comunión profunda con el santo padre, con el arzobispo y sus obispos auxiliares, con los vicarios episcopales (...) En la oración de los unos por los otros descubriremos la fuerza de la comunión que nos hace caminar juntos como sal de la Tierra y luz del mundo”, dijo el arzobispo Salazar.



De ahí que también emitió algunas instrucciones para celebrar la Semana Santa.



Cada párroco (no aplica para los capellanes y sacerdotes retirados en sus casas) oficiará- con el templo cerrado y sin fieles- la celebración de cada día de Semana Semana de la siguiente manera:

Domingo de Ramos: se celebrará dentro del centro parroquial siguiendo la tercera forma prevista en el misal romano.



Lunes, Martes y Miércoles Santo: se celebrará la misa ordinaria.



Jueves Santo: se omite el lavatorio de pies. Al finalizar la celebración de la cena se omite la procesión al lugar de la reserva y el santísimo sacramento se guarda en el sagrario. No se reparte la comunión.



Viernes Santo: en la oración de los fieles, se hacen las oraciones previstas en el misal romano por la situación de calamidad pública, los enfermos y los difuntos. Para la adoración de la cruz se sigue la primera forma prevista en el misal y solo el celebrante principal besa la cruz.



Vigilia pascual: todo el rito se celebrará en el templo cerrado y sin presencia de fieles. No se hace liturgia bautismal sino solo la renovación de las promesas bautismales.



Entre otras consideraciones, el arzobispo comunicó que cada párroco puede transmitir por streaming las celebraciones litúrgicas para los fieles de sus parroquia.



Además, el canal de televisión de RCN transmitirá en directo las celebraciones oficiadas por el arzobispo en la capilla del Sagrario el Domingo de Ramos a las 9 a.m.; Jueves Santo 6 p.m.; Viernes Santo 6 p.m.; Sábado Santo 5:30 p.m.; Domingo de Pascua 9 a.m.