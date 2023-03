El día que eligieron Papa a Jorge Mario Bergoglio, aquel 13 de marzo de 2013, el obispo argentino Jorge Eduardo Lozano se encontraba a unos pasos de la catedral de Buenos Aires. “Había almorzado temprano ese día, descansé un rato, y estaba rezando en la capilla del obispado cuando escuché que sonaban las campanas de la catedral, entonces supuse que ya había sido elegido el nuevo Papa”, relata con detalle, como si lo ocurrido hace 10 años hubiera sucedido hoy.

En ese momento terminó sus oraciones y se dispuso a encender el televisor. “Conforme pasaban los minutos fui teniendo la sensación creciente, cada vez más clara, de que el que había sido elegido Papa era el Cardenal Bergoglio –continúa comentando–, y cuando lo vi aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro, vestido de blanco, y escuché que había elegido el nombre de Francisco, realmente me alegró mucho, fue un momento muy emotivo”.

Monseñor Lozano conoce al Papa Francisco desde hace muchos años. Tras recibir su ordenación episcopal, el 25 de marzo de 2000, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, la arquidiócesis que el Papa Juan Pablo II le había encomendado al entonces Cardenal Bergoglio. Durante cinco años trabajaron juntos y compartieron la misión de pastorear a los porteños.

Monseñor Jorge Eduardo Lozano conoce al Papa Francisco desde hace muchos años.

La agenda de Francisco

“Francisco se expresa con gestos y palabras”, dice sin titubear. “Para comprenderlo hace falta ver lo que hace y escuchar o leer lo que dice”, pues “su agenda habla: a quiénes recibe, a qué países viaja, cuáles son las situaciones que más le preocupan”.



Monseñor Lozano no olvida el primer viaje de Bergoglio fuera de Roma, el 8 de julio de 2013, cuando visitó la isla de Lampedusa para solidarizarse con los migrantes y su dolor por los que murieron en el mar Mediterráneo, intentando llegar a Italia. “Entre los logros de estos 10 años destaco la renovación de la imagen pública de la Iglesia, generando empatía con la sociedad, especialmente con los excluidos”, afirma el prelado argentino, quien actualmente es el arzobispo de San Juan de Cuyo y ocupa un cargo de alta responsabilidad en la Iglesia del continente, como Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano.



Como Papa, Francisco marcó “la primera vez” en muchos sentidos, asevera Lozano: “el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, el primero que adopta por nombre Francisco, el primero que vive en Santa Marta (una residencia para quienes visitan el Vaticano) y no en el Palacio Apostólico, el primero que toma mate…”.

Esta semana, fieles marcharon a la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires, para celebrar los el 10º aniversario del Papa y su trabajo en las rehabilitación de drogadictos.

“De allí que nos haga ver a la Iglesia como ‘hospital de campaña’, como madre tierna que sale al encuentro de sus hijos heridos, y tirados al costado del camino por este sistema que excluye”. FACEBOOK

Más allá de estas cuestiones, monseñor Lozano destaca que fue Bergoglio quien “nos convocó a celebrar el Jubileo de la Misericordia (entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016), moviéndonos a la cercanía con toda fragilidad humana”. “De allí que nos haga ver a la Iglesia como ‘hospital de campaña’ –enfatiza–, como madre tierna que sale al encuentro de sus hijos e hijas heridos, y tirados al costado del camino por este sistema que excluye y destruye”.



El propio monseñor Lozano está vinculado a los ‘Hogares de Cristo’, una iniciativa de la Iglesia argentina que desde hace 15 años tiene por lema: “ni un pibe menos por la droga”. Junto con el Papa está convencido de que “el amor no es una idea abstracta, sino una realidad concreta que se nota por su presencia o ausencia”, por eso no comulga con los “discursos rimbombantes vacíos de testimonio”.

‘Habla como yo’

Otro de los rasgos que destaca del Papa es su modo de hablar, acudiendo a expresiones sencillas: “hagan lío”, “callejear la fe”, “primerear en el amor”, “no balconear la fe”, “no te la creas”, “pastores con olor a oveja”, “Iglesia de museo”… entre muchas otras. Asegura que “varias veces escuché decir a taxistas, amas de casa, catequistas, católicos practicantes o personas no creyentes, que este Papa ‘habla como yo entiendo lo que dice’”.



Con un lenguaje directo y con acciones concretas, el Papa ha mostrado una particular preocupación por la familia, los jóvenes, la Amazonía y la renovación gradual de la Iglesia para que sea más participativa y comprometida con los pobres y vulnerables.



“En varios países lo ven como un líder de paz y de justicia, un renovador no sólo en el catolicismo”, afirma el obispo Lozano. “Sus cuantiosos encuentros con referentes de otras religiones son ejemplo de diálogo y amistad sincera; constantemente nos alienta a asumir y profundizar los sueños más hondos de la humanidad por el camino de la fraternidad universal”.

Facebook Twitter Linkedin

Durante su paso por Chile y Perú, el pontífice abogó por la defensa del medioambiente y de los derechos de los indígenas.

“Además –agrega–, su compromiso con la cuestión ambiental y el cuidado de la casa común es reconocido por líderes políticos, sociales y académicos del mundo; la comunidad internacional pondera su compromiso por la paz, la sensibilidad con los que padecen hambre, la cercanía con los descartados; ha instalado una clara denuncia acerca de los riesgos severos del consumismo y la mala costumbre del derroche”.



Un último ‘casero’ expresa cómo el Papa no solo se preocupa por los problemas graves del mundo, también lo hace en su entorno más cercano. “Cuando tuve oportunidad de visitarlo me han conmovido comentarios de algunos empleados de Santa Marta, tanto de la administración como del personal de cocina, acerca de cómo Francisco está atento a las situaciones de salud de alguno de sus familiares”.



“También lo hace con los pobres sin techo que deambulan por las calles de Roma, quienes han experimentado su preocupación por generar lugares para pasar la noche, duchas, peluquería, atención médica… cuestiones concretas que necesitan quienes están en esa situación. Me gozo escuchando la gente común en Roma: ¡lo quieren como a un papá cariñoso y hablan de él con ternura!”, concluye el antiguo obispo auxiliar del Cardenal Bergoglio.



*Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.