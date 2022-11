Hoy la Iglesia católica festeja el día de Todos los Santos que tiene sus orígenes en el siglo IV, cuando el número de mártires de la Iglesia llegó a ser tal que era imposible destinar cada día del año para recordar a un solo mártir.



Entonces, la Iglesia optó por hacer una celebración conjunta para honrar a todos los que habían alcanzado el cielo, en un solo día, una vez al año.



Sin embargo, en Colombia, y gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como Emiliani, se traslada esta celebración al lunes siguiente (cuando cae en días entre semana).

Los dos últimos puentes de este 2023 serán en noviembre: el lunes 7 de noviembre que se conmemora el Día de todos los santos, y el lunes 14 de noviembre, Independencia de Cartagena.

Facebook Twitter Linkedin

Hoy los católicos visitan las tumbas de sus seres queridos en los cementerios del mundo católico. En la foto, el Cementerio Viejo de Alcalá de Henares (España). Foto: EFE

Lo cierto es que hoy el mundo católico realiza esta celebración. "La Iglesia católica se viste de blanco en este día al verse confirmada como madre que convoca a sus hijos a la salvación, mientras que los hijos se ven fortalecidos por el ejemplo de quienes se adelantaron en el camino de la fe y la caridad", relata https://elcatolicismo.com.co/.

En esta conmemoración de hoy, el papa Francisco afirmó que la paz nunca puede llegar con la fuerza o la violencia y que nunca se consigue "derrotando a alguien", tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro en el que volvió a pedir que cese la guerra en Ucrania.



"Se nos hace creer que la paz llega con la fuerza y la potencia: para Jesús es lo contrario (...) La paz no se alcanza conquistando o derrotando a alguien, nunca es violenta, nunca es armada", dijo Francisco en su mensaje del ángelus el día de Todos los Santos.

Todos deseamos la paz, pero a menudo lo que queremos es estar en paz, que nos dejen en paz, no tener problemas sino tranquilidad". FACEBOOK

TWITTER

Para el papa, "todos deseamos la paz, pero a menudo lo que queremos es estar en paz, que nos dejen en paz, no tener problemas sino tranquilidad", pero "Jesús, en cambio, no llama bienaventurados a aquellos que están en paz, sino a aquellos que hacen la paz, los constructores, los que trabajan por la paz", explicó.



Agregó que "de hecho, la paz hay que construirla y como toda construcción, requiere compromiso, colaboración, paciencia". "¿Cómo convertirse, entonces, en alguien que trabaja por la paz?", preguntó el papa, quien respondió que "ante todo, es necesario desarmar el corazón. Sí, porque estamos todos equipados con pensamientos agresivos y palabras cortantes y pensamos en defendernos con el alambre de espino de la queja y con los muros de cemento de la indiferencia".



"La semilla de la paz pide que se desmilitarice el campo del corazón", dijo Francisco, que afirmó que "los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios" y que "en el mundo parecen fuera de lugar, porque no ceden a la lógica del poder y del predominio, en el Cielo serán los más cercanos a Dios, los más parecidos a Él".

Al final de su mensaje, el papa volvió a pedir que "no nos olvidemos de la martirizada Ucrania" y que se rece para que a este país llegue la paz.



Con información de EFE