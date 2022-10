Los padres de Luke Ruehlman, en Ohio, no esperaban las afirmaciones que su pequeño hijo, de cinco años, empezó a hacer: él era la reencarnación de una mujer afroamericana que había muerto a finales de los noventa por un terrible incendio.



(Flor Marina Gómez: la mamá de Egan Bernal habla de su lucha contra el cáncer)

Erika Ruehlman, la madre del pequeño, afirmó a la cadena Fox 2 now que todo comenzó con comportamientos extraños, como una bizarra obsesión por la seguridad de su hogar en Cincinatti.



Luego, un día cualquiera, Erika preguntó a su hijo por qué había nombrado a una mariquita como Pam, él simplemente respondió que le parecía un nombre bonito, lo que extrañó a la mujer, pues ellos no conocían a nadie con ese nombre.



Sin embargo, Erika empezó a poner atención cuando Luke empezó a afirmar que cuando él era niña solía usar aretes o llevaba el cabello de cierta forma.



(Tailandia quiere comprar un gorila que vive en zoológico y llevarla a otro sitio)



Un día Erika preguntó a su hijo quién era Pam a lo que él le respondió que había sido él en su vida pasada, "Bueno, solía serlo, pero morí y fui al cielo y vi a Dios y finalmente Dios me devolvió. Cuando me desperté era un bebé y me llamaste Luke", narró la mujer a la cadena de noticias.



La familia empezó a tomar en serio las afirmaciones cuando el niño empezó a dar detalles específicos respecto a la muerte de Pam que coincidían con hechos históricos. El pequeño afirmaba que la mujer afroamericana había muerto durante un incendio que sucedió en un hotel en Chicago.



(También: Revelan al detalle la cara de las hormigas: parece de película de horror)



Cuando Erika empezó a hacer investigación descubrió que en 1933 en el hotel Paxton, ubicado en un hotel predominantemente afroamericano, en esa ocasión fallecieron 19 personas, entre ellos Pamela Robinson, de 30 años, que saltó por una ventana hacia su muerte intentando huir del incendio.



Para confirmar lo que el niño decía, Erika puso varias fotos ante él, entre ellas la de Pam, y pidió que escogiera la que él reconociera. El niño escogió la foto correcta, para sorpresa de su madre. El episodio quedó grabado en el documental, "Ghost Inside My Child".

Más noticias