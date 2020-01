Claves para regresar al trabajo y no 'morir' en el intento

No es fácil entrar de nuevo en la rutina después de un largo período de vacaciones. Dejar atrás los paseos en la playa, las excursiones al campo, los banquetes sin límites y la posibilidad de dormir hasta tarde puede ser un verdadero reto para quienes por esta fecha se están conectando con una nueva temporada laboral.

“El regreso al trabajo puede aumentar la sensación de ansiedad, de estrés y de miedo, sin que necesariamente sea algo patológico. La gente puede no tener ganas de levantarse y, también, revivir algunos temores”, explica Dominique Fernández Betancourt, sicóloga de la Universidad del Rosario.



Incluso, un estudio publicado en 2010 en la revista Applied Research in Quality of Life encontró que los niveles de felicidad de quienes salen de vacaciones se reducen rápidamente después de regresar de sus viajes y retomar su cotidianidad.

“Esta desmotivación sucede porque la rutina suele ser monótona –explica Fernández–. Cuando la conducta se vuelve automática, los estímulos que nos atraen (típicos de vacaciones, como comer cosas ricas o tomar el sol sin preocupación) dejan de importar, y no vamos a generar respuestas positivas y agradables”.



La pereza y las dudas sobre cómo enfrentar nuevos retos y metas son otros obstáculos que también suelen enfrentarse en esta temporada, explica la sicóloga Sandra Herrera.



“Cuando cambiamos de año, por lo general tenemos nuevas metas.

Ponerle sentido a la vida

Hay que aceptarlo: no podemos tener vacaciones eternas. Es necesario entender que hay tiempos para todo y que por eso es ideal lograr un balance entre todas nuestras acciones; algo que se logra cuando asignamos valores positivos a nuestras actividades diarias.



En este sentido, para mantener la motivación, evitar el estrés y encaminarse en el cumplimiento de las metas es ideal “tener planes a corto, mediano y largo plazo”, explica Fernández, y escribirlos.



Planear tareas diarias es fundamental no solo para optimizar el tiempo en los deberes laborales y darle valor al trabajo que hacemos, sino también para tener la opción de alguna actividad placentera, como ir a comer o a cine.



“Es ideal que esta estructura de planeación incluya un refuerzo positivo para lo que se cumpla y lo que no”, dice la sicóloga. Este beneficio positivo –ir a cine si termino con mi tarea laboral o visitar a mis amigos si entrego un informe a tiempo, por ejemplo– no debe ser diario, pero sí incluirse dos o tres veces a la semana.



Pero, además, revisar esta planeación al final del día puede ayudarnos a sentir la satisfacción que nos puede generar el trabajo: “Cuando soy consciente de qué tanto disfruto lo que hago, puedo hacer que mi sentido de vida sea más duradero”, y encontrar alternativas para tener una vida más plena, explica la experta.



La clave está en el equilibrio y en la búsqueda del bienestar. Además de encontrar espacios de satisfacción en la vida diaria, dice la sicóloga Herrera, se debe ser constante en el cumplimiento de metas aplicando las tres D: “Decisión, determinación y disciplina”. Este trabajo a largo plazo permitirá hacer más placentero el trabajo y menos tortuosa la vuelta de vacaciones. regresar a la rutina laboral y no fallar en el intento

Tres consejos prácticos

Manos a la obra. Una alternativa para luchar contra el estrés es organizar el espacio. “Ordenar ayuda trabajar en la solución de problemas y en la velocidad de procesamiento. Al activar estas funciones, el sistema nervioso puede estar más estable”, dice Fernández.

Un estilo de vida saludable. La sicóloga Herrera propone hacer ejercicio y mejorar hábitos de comida: “La alimentación influye en el estado de ánimo”, explica. Una dieta balanceada, en horas adecuadas, ayuda a entrar en la rutina con mayor facilidad.

Soñar con las próximas vacaciones. Empiece a planear, desde ya, sus siguiente descanso. No solo encontrará motivación; también podrá planear con tiempo y hallar el destino correcto.

REDACCIÓN VIDA

monnog@eltiempo.com