En los últimos días, se viralizó el video de una mujer que arroja las pertenencias de su esposo desde lo alto de la torre de un conjunto residencial, tras descubrir que su presunta infidelidad. El hecho, que ocurrió al noroccidente de Bogotá, ha causado indignación por parte de vecinos e internautas que criticaron el hecho en redes sociales.



(Siga leyendo: ¿Indirecta para Karol G? 'Ex' de Feid canta fuerte letra de 'Mi Exxx' de Anuel).

En las imágenes se puede ver como van cayendo uno a uno varios objetos desde el balcón de los involucrados, incluso, un cuadro terminó impactando en la ventana de uno de los residentes del Conjunto Residencial Parque Central de Occidente 1, en el barrio Gran Granada, ocasionando que el vidrio se rompiera por completo.



La persona afectada se ha pronunciado en redes sociales para dar su punto de vista de lo que ocurrió aquella tarde del pasado domingo 7 de mayo, con un testimonio que ha dejado a más de uno con la 'boca abierta', pues, al parecer, la presunta amante del sujeto también estaría en el lugar de los hechos.

‘Estaban armados y borrachos’

El residente, identificado como Felipe Piedras, ha confesado que luego de que la mujer rompiera su ventana, subió a reclamarle junto a los guardias de seguridad de la urbanización. Sin embargo, el pánico se apoderó de la escena cuando encontró a los esposos en aparente estado de embriaguez y presumiblemente armados.



“Subimos con mi hermano a reclamar para que nos respondieran por la ventana. Subimos y nos encontramos con un apartamento destruido. Estábamos con los guardias de seguridad del conjunto y ellos estaban encerrados en una habitación”, dice inicialmente Piedras.



(Artículos relacionados: La radical decisión de Sandra Reyes que la alejó de la TV y cine colombiano).



“Entonces luego ellos salieron borrachos y con un arma. Vimos un arma y pues ‘los que corren’. Llamamos a la policía, llegó, subieron, no encontraron el arma y nos hicieron subir para dar testimonio. Allí estaba la mosa, la esposa loca, el papá y el hijo (...) se les fue muy hondo”, concluyó en una primera parte que subió en su perfil de TikTok.



Hasta el momento ese es el fragmento que ha subido el joven a sus redes sociales. Debe tener en cuenta que los testimonios allí consignados no han podido ser corroborados a cabalidad y aún no se sabe a ciencia cierta que fue lo que desencadenó los sucesos en cuestión.

Más noticias