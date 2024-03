Recetas y otros trucos para sacarle el mayor provecho al pan duro

Es muy común en el hogar que por no consumir algunos alimentos se olviden en la alacena y estos se dañen o pierdan su textura.



El pan es uno de esos alimentos que con el pasar de los días se puede volver duro o llenarse de moho, por lo que hay que desecharlo cuando no se puede consumir.



Algunas clases de pan se vuelven ‘duros como una piedra’, pero existen algunos trucos para no botarlo, sino más bien utilizarlo en ciertas recetas.

Existe una opción de devolverle la textura al pan duro o utilizarlo en otros platos, para aprovechar este alimento y el sabor que puede proporcionar.



Para recuperar el pan duro, según el portal ‘Recetas gratis’, puede hacerlo de la siguiente manera:



Precaliente un horno a 230 grados centígrados y espere cinco minutos antes de introducir el pan. Luego, humedezca el pan y la corteza está dura, sumérjalo en agua fría por completo durante unos cuatro segundos o poniéndolo debajo del agua del grifo. Después, envuelva el pan en papel aluminio. Si, por el contrario, el pan no está tan duro, introdúzcalo en el horno. Una vez dentro del horno, baje la temperatura de 230 a 150°. Hornea pan durante cinco minutos si se trata de una pieza pequeña, si es más grande puede dejarla de seis a 15 minutos. Antes de sacarlo del horno, verifique cuál es la textura del pan. Si el pan recuperó la textura deseada, consúmalo lo más pronto posible.

Si lo que desea es utilizar el pan en otras recetas, siga estos consejos.

Trozos de pan para ensaladas, sopas o cremas

Únicamente, debe cortar el pan en pequeñosa cubos, meterlos en el horno para tostarlos o también puede freírlos en aceite de oliva. Luego, adicionarlo a los platos que desee.

Pan rallado

Para no tener que comprar la bolsa de pan rallado para la preparación de platos como milanesas, chuletas u otros, simplemente debe rallar el pan y reservarlo en un recipiente o en una bolsa resellable.

Torrijas con pan duro

En algunas partes del mundo, en Semana Santa se suele consumir las tradicionales torrijas o torrejas, las cuales se preparan con tajadas de pan.



En este caso si tiene pan duro en su alacena puede prepararlas, según esta receta del portal en mención:Ingredientes:

Una barra de pan viejo (mínimo de uno o dos días) Un litro de leche. Dos huevos. Una rama de canela. Una pizca de canela en polvo. 200 g de azúcar. Un vaso de aceite de girasol. Un trozo de cáscara de limón (sirve también ralladura de naranja o estrellas de anís).

Preparación:

Caliente la leche en una olla con la canela, el azúcar y la piel de limón. Remueva un poco y deje que el azúcar se disuelva. Cuando la leche se aromatice, retírela del fuego y deje que se enfríe a temperatura ambiente. Corte el pan en rodajas de aproximadamente dos cm. Bata los huevos y resérvelos en un recipiente. Cuele la leche para retirar la canela y la piel de limón y déjela en otro recipiente. Caliente el aceite en una sartén. Remoje las piezas de pan primero en la leche y luego en el huevo. Moje las rodajas en la leche y déjalas allí hasta que se impregnen por completo, pero sin que lleguen a romperse. Fría las torrijas y déjelas sobre papel absorbente conforme se vayan haciendo. Espolvoréalas con azúcar mezclado con canela en polvo.

Tostadas francesas

Estas pueden consumirse en el desayuno o como una merienda.



(Le puede interesar: Receta para preparar un exquisito ‘panne cook’ de pollo y champiñones)Ingredientes:

Dos cdtas de canela en polvo. ½ taza de leche. ½ cdta de sal. Una cdta de esencia de vainilla Seis huevos grandes. 10-12 rodajas del pan de molde duro Un bote mantequilla. Sirope.

Preparación:

Ponga en una olla canela, leche, sal y vainilla. Unifique todos los ingredientes y reserve. Bata los huevos. Una vez batidos, incorpórelos a la mezcla anterior y mezcle. Sumerja la rodaja de pan en la preparación reservada. Hágalo ligeramente y escúrrala. El pan debe impregnarse por completo, pero no debe quedar empapado. Fría las rodajas de pan en la sartén. Deposite margarina o mantequilla sobre la sartén para fundirla y freír las tostadas en ella. Una vez dorada una cara, voltee la pieza de pan y repite el procedimiento, por el otro lado. Siga así, hasta agotar la mezcla. Sirva y consuma inmediatamente.

Torta de pan

La torta de pan es una buena opción para utilizar el pan duro. Foto: iStock

Ingredientes:



- Ocho a 10 panes (de cualquier clase).

- Un tarro de leche evaporada

- Un tarro de leche condensada

- Una taza y media de azúcar

- Una taza y media de pasas

- Tres huevos

- Una pizca de canela molida (al gusto)

- Una pizca de clavos de olor (al gusto)

- Un chorrito de esencia de vainilla (al gusto)



Preparación:



- Sumerja el pan en la leche evaporada y déjelo hasta que se deshaga. Precaliente el horno a 200 °C.



- Incorpore el resto de los ingredientes: azúcar, huevos,leche condensada, vainilla, canela, clavos de olor y pasas. Remueve muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen por completo.



- Vierta la mezcla en un molde acaramelado. Prepara un caramelo previamente, vacíalo en el molde, deja que se enfríe y resérvalo hasta este momento. Puedes hacerlo siguiendo cualquiera de las recetas que aparecen en el artículo de Cómo hacer caramelo para budín de pan.



- Hornee al baño María a 180 °C entre 45 minutos y 1 hora o hasta que al pinchar el pastel con un palillo salga muy poca humedad (casi seco). La temperatura del horno y el tiempo varían en función de cada horno doméstico (debes encontrarle el punto al tuyo).



- Saque la tarta, deja que se enfríe durante cinco o 10 minutos y desmolda antes de que se seque el caramelo.​

Gazpacho

Ingredientes:

Cinco tomates. 100 g de pan del día anterior. Un pepino. Un diente de ajo. Una cebolla. Un pimiento verde 50 ml de aceite de oliva. 300 ml de agua. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta.

Preparación:

Lave y trocea todos los ingredientes. La cebolla y el ajo deberá pelarlos antes, los tomates se usan con piel. Corte el pan e introduce todos los ingredientes en la licuadora. También puede usar una batidora eléctrica de mano. Triture todo hasta obtener una mezcla homogénea. Si quiere que quede más líquido, añade más agua. Pase el gazpacho por un colador para que quede todavía más fino.

Budín de pan

Ingredientes:

Un litro de leche. 250 gramos de pan duro cortado en rodajas finas 200 gramos de preparado en polvo para hacer flan con azúcar añadido ½ cucharadita de canela en polvo Una cucharadita de esencia de vainilla Caramelo líquido

Preparación:

El primer paso para hacer este budín de pan sin horno es colocar el caramelo líquido en el molde o bandeja que quieras. Puede hacerlo usted mismo o comprarlo ya hecho. Después, mezcle la esencia de vainilla con la leche. Si no quiere que el budín de pan casero sin horno sepa a vainilla, puede obviar este paso o ponerle esencia de otro sabor. Coloque el preparado en polvo para flan en un bol y añada la canela molida. Luego, agregue poco a poco la leche y mézclelo bien con ayuda de unas varillas. Este tipo de preparado aceleran muchísimo la elaboración del budín, no obstante, si prefiere hacer el budín de pan con flan totalmente casero, bate 7 huevos con 100 gramos de azúcar. Ahora, pase la mezcla del pudín de pan sin horno a una olla y llévela a ebullición a fuego medio sin parar de remover con las varillas. Una vez que hierva, eche la mezcla sobre el pan del día anterior para que se empape bien y así te quede una torta de pan duro sin horno. Remueva bien para que se integren todos los ingredientes. No importa si quedan grumos de pan, de hecho, a muchas personas les encanta encontrar algún que otro trozo. Coloque la mezcla sobre el molde con el caramelo líquido y déjelo enfriar a temperatura ambiente. Este budín de pan sin horno tampoco requiere cocción al baño María debido a que cuaja con el frío. Ahora bien, si quiere acelerar el proceso, puede cocinarlo de este modo a fuego medio-bajo.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

