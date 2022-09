Desde hace 27 años en homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la historia icónica de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, cada 13 de septiembre el mundo celebra el Día Internacional del Chocolate, un dulce que complace a chicos y grandes.



Como parte de esta especial celebración, algunos hoteles Hilton de América compartieron las más deliciosas recetas y algunas experiencias con chocolate como ingrediente principal. Anímese a prepararlas para disfrutar de este rico ingrediente.

Brownie Palmer House

Facebook Twitter Linkedin

Brownie. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Hotel: Palmer House, a Hilton Hotel. (Chicago, Estados Unidos)



Para el deleite de los amantes de lo dulce, este brownie nació en 1893 en Palmer House, a Hilton Hotel siguiendo las instrucciones de Bertha Palmer que pedía un postre adecuado por parte de la pastelería del hotel para las damas que asistían a La Feria Mundial: Exposición Colombina.



Esta receta está a punto de cumplir 130 años y es la misma que se utiliza para el brownie que se sirve en Palmer House, a Hilton Hotel hoy en día.



Ingredientes



-14 oz. chocolate semi dulce



-1 lb. mantequilla



-12 oz. azúcar granulada



-4 oz. harina



-8 huevos



-12 oz. nueces trituradas



-Extracto de vainilla

Paso a paso



Precalentar el horno a 150°C



Derretir el chocolate y la mantequilla al baño María. Mezclar el azúcar y la harina en un bol. Combinar las mezclas de chocolate y harina. Remover durante 4 o 5 minutos. Añadir los huevos y seguir mezclando.



Vierta la mezcla en una bandeja para hornear de 9 por 12. Espolvoree las nueces por encima, presionando ligeramente la mezcla con la mano. Hornee de 30 a 40 minutos.



Los brownies están listos cuando los bordes empiezan a estar crujientes y han subido aproximadamente 6 a 7 mm.



Para el glaseado: mezclar 1 taza de agua, 1 taza de conserva de melocotón y 1 cucharadita de gelatina sin sabor en una olla. Mezclar bien y llevar a hervor durante dos minutos. Pincelar el glaseado caliente sobre los brownies mientras estén calientes.

Martini de Espuma de Chocolate

Hotel: Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort (Puerto Vallarta, México)



“Este cóctel es un clásico atemporal en todos los bares, una prueba obligada para quienes disfrutan de la coctelería, esta vez con una atractiva espuma que ‘dejará una sonrisa en cada sorbo’”, dijo Ricardo Venancio, Bartender del Hilton Vallarta All-Inclusive Resort.

Ingredientes

​

-2 oz. Vodka



-2 oz. Chocolate liquor



-2 oz. Crema irlandesa



-2 oz. leche evaporada



-Jarabe de Chocolate



-Hielo



-Chocolate con leche sólido

Paso a paso



Añadir el vodka, la crema irlandesa y el hielo en la coctelera y agitar durante unos 25 segundos.



En otra taza, añadir el licor de chocolate y la leche evaporada, y agitar durante más de 30 segundos hasta crear una espuma.



Adornar el vaso con un chorrito de jarabe de chocolate.



Verter la primera mezcla en un vaso mientras se cuela el hielo.



Verter la espuma en el vaso.



Decorar con una rociada extra de chocolate y chocolate rallado al gusto.

Receta: Choco Mousse

Facebook Twitter Linkedin

Mousse de chocolate. Foto: ensumesa.com

Hotel: The Wilbur Lititz, Tapestry Collection by Hilton (Lititz, Estados Unidos).



Una parte esencial de cualquier experiencia culinaria es el olfato y no hay nada mejor que disfrutar de un delicioso mousse de chocolate en The Wilbur Lititz, Tapestry Collection by Hilton, una revitalización de la antigua fábrica de chocolate Wilbur.



Ingredientes



-1lb de mantequilla sin sal



-¼ lb de crema de leche 40%



-1lb Chocolate semidulce



-1lv cacao en polvo

Paso a paso



En una olla, poner 4 cuartos de crema y mantequilla. Dejar hervir.



Añadir el chocolate a la base de crema caliente.



Con una pequeña batidora de inmersión, mezclar el cacao con el café hasta que quede suave. Añadir la base de chocolate.



Trabajar la base de chocolate con la batidora de varillas hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Por último, añadir los 2 cuartos de crema y seguir mezclando.



Reservar y servir.

Receta: Mousse de Chocolate con Migas

Hotel: Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Cabo San Lucas, México)



Para dar un agradable giro a la receta tradicional de mousse de chocolate, Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ofrece una textura suave que contrasta con el toque crujiente de las migas adicionales.



Ingredientes



Para las migas:



-10.5 oz. Mantequilla



-8.5 oz. Azúcar morena



-3.5 oz. Azúcar blanca



-1 cdita de sal marina



-12.5 oz. Harina para todo uso



-2 oz. Cocoa en polvo



-1 cdita bicarbonato de sodio

Paso a paso

​

Combinar la harina, el azúcar morena, el azúcar, el cacao en polvo, la sal marina y el bicarbonato de sodio, remover a velocidad baja hasta que se mezclen.



Añadir la mantequilla y remover a baja velocidad hasta que la mezcla empiece a unirse en pequeños grumos.



Repartir los gránulos en una bandeja forrada con pergamino o silicona. Hornear durante 20 minutos, rompiéndolos de vez en cuando.



Las migas deben estar todavía ligeramente húmedas al tacto en ese momento; se secarán y endurecerán al enfriarse.

Ingredientes

​

Para el mousse:



-470 ml leche entera



-3.5 oz. Crema para batir



-1 oz. Miel de abejas



-1.5 oz. yemas de huevo



-1.5 oz. Azúcar



-9 oz. Chocolate oscuro al 64 %



-2 oz. Chocolate con leche al 40 %

Paso a paso:



Batir el azúcar y las yemas de huevo.



Hervir lentamente la leche y la nata.



Verter la mitad de la mezcla hirviendo sobre la mezcla de huevos y batir todo junto. Echar esta mezcla en el recipiente, que aún tiene la mitad de la mezcla de nata hirviendo.



Calentar nuevamente la mezcla en la olla sin dejar de remover hasta que su temperatura sea de 180°F (82°C).



Verter la crema inglesa poco a poco sobre el chocolate y mezclar todo junto hasta conseguir una mezcla homogénea.



Emulsionar la mezcla con una batidora de varillas. Verter la mezcla en el montador de nata, sin sobrepasar la línea de llenado máximo.



Montar el batidor de nata con dos cabezales. Agitar verticalmente. Dejar reposar durante 1 minuto. Invertir y dispensar en pequeños recipientes. Servir inmediatamente.

Receta: Catalyst



Hotel: DoubleTree by Hilton Suites Austin (Austin, Estados Unidos)



El Catalyst es la forma perfecta de empezar la noche en la ciudad. ¡Es el impulso de energía que le mantendrá con energía toda la noche! dijo Robert Aurnhammer - Jefe de Bebidas del DoubleTree by Hilton Austin.

Ingredientes



-1.5 oz. Licor ‘Cafecito Chocolate Coffee’



-0.5 oz. Licor ‘Dorda chocolate’



-2 oz. café cold brew

Paso a paso



Añadir todos los ingredientes a una coctelera con hielo.



Agitar hasta que esté frío y espumoso.



Verter en una copa de brandy y cubrir con nibs de cacao.



VIDA DE HOY

-Semana de la Moda de Nueva York arrancó con participación colombiana

-Caminata de la solidaridad regresa a las calles de Bogotá el 9 de octubre

-¿El color de la luz puede afectar el envejecimiento?