Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., las ensaladas son fuente de vitaminas, minerales y fibra. Aún así, no todas contribuyen a su bienestar. Por ejemplo, si incluye aderezos o azúcar en exceso puede afectar negativamente su salud.

(Le puede interesar: Cómo preparar arroz con coco costeño)

A continuación una receta de ensalada con piña para cuatro personas que recomienda Nestlé. Puede hacerla rápido y fácil en casa.

Ingredientes

- Dos zanahorias ralladas

- Dos tazas de repollo cortado en tiras delgadas

- Una taza de repollo morado cortado en tiras delgadas

- Dos rodajas de piña en cubos

- Crema de leche al gusto

Preparación

1. Debe mezclar la zanahoria, el repollo y la piña en un recipiente.

2. Revuelva la mezcla y agréguele crema de leche

3. Sirva en porciones

(Lea también: Trufas de chocolate caseras: receta para acompañar sus ocasiones especiales)

Puede hacer una variación a esta ensalada. No use zanahoria y, en vez de ello, añada algunas uvas pasas (180 gramos aproximadamente de acuerdo con las cuatro porciones).



También puede agregar azúcar y no usar crema de leche. Sin embargo, tenga en cuenta que el exceso de azúcar hace daño a su salud.

Más noticias en EL TIEMPO