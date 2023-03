Las galletas de mantequilla son una de las recetas más fáciles de hacer en la cocina, ya que tienen unos pasos muy sencillos. Además, las personas que aprenden a hacerlas no paran de prepararlas y comerlas. También, se puede congelar la masa y sacarla cuando más apetezca y es un acompañamiento perfecto con cualquier bebida caliente, como el café.



Esta preparación de galletas también se pueden hacer en compañía de los niños más pequeños, para que aprendan más sobre la cocina con esta receta tan sencilla. Si usted es un apasionado de cualquier tipo de galletas, le dejamos una receta que puede ser de su gusto.

Galletas de mantequilla



Puede elaborarlas en casa, decorarlas con merengue, glasa real o fondant. Foto: iStock

Ingredientes

200 gramos mantequilla (blanda a temperatura ambiente).

120 gramos de azúcar.

280 gramos de harina de trigo.

1 cucharada de esencia de vainilla.

¿Cómo hacer estas galletas?

En un bol comenzar a mezclar la mantequilla con el azúcar . Tener presente que la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para poder trabajar bien con ella y revolver a la perfección.

Una vez mezclado, agregar una cucharada de esencia de vainilla.

Continuar con la harina. Pasarla por un colador antes de incorporar a lo demás. Mezclamos muy bien.

Ahora es momento de darles forma. Lo más fácil es hacer un rollo , con la ayuda de papel film y meterlo en la nevera durante 1 hora . A partir de ahí, lo que se tiene que hacer es cortar rodajas de 1 cm para después hornearlas.

Ponerlas en una bandeja de horno y métalas al horno a 180 grados durante 11 o 12 minutos . En el momento que se vea que empiezan a dorar los bordes se tiene que sacar. Si ve que están blandas, no se preocupe con el tiempo de se van poniendo más duras, ya que se enfrían.

Al ya tenerlas esperar 5 minutos para poder disfrutar de una mejor manera, estas galletas tan deliciosas para muchos.

Puede cubrirlas con algunos ingredientes dulces para hacer explotarla de sabor. Foto: La Galeta

Trucos y consejos para poder preparar galletas

Si quiere conseguir unas galletas perfectas, es importante que tenga en cuenta estos consejos para que la masa quede perfecta y obtenga un resultado más que notable.



Cuando se trata de galletas tradicionales, el aspecto no es tan importante como cuando hablamos de galletas para decorar. Cuando decoramos galletas con glasa real o merengue, se busca que sean lo más planas posible, pero en este caso, como son para familiares y no para comensales, lo importante es seguir un paso a paso para que queden con un sabor impresionante, dignas de todo un chef.



Un factor a tener en cuenta a la hora de hacer estas galletas es una muy buena calidad de materia prima para su preparación. Tanto los ingredientes como el material deben ser siempre de calidad, y no por esto tener que gastar un ‘dineral’, sino saber seleccionar bien todos estos implementos. En cuanto al material, vale la pena invertir en algunos productos hechos específicamente para hacer galletas para que queden exquisitas.

Por otra parte, se puede decir que las galletas con decoración y un poco más de dulce, son muy preferidas por los comensales y los amantes de estas, pues le dan un poco más de sabor y dulzura a esta harina que vuelve loco a más de uno.



Tanto las galletas decoradas y las que no lo están, tienen una media de duración de 15 días, dependiendo la calidad de los ingredientes con las que se hicieron, las que duran un poco más son las decoradas, ya que la glasa o el merengue ayuda a la conservación, pero sin duda es mejor consumirlas a los pocos minutos de hacerlas.

