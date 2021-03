¡Ojo!, esto es lo que debe tener en cuenta al comprar pescado

En la Semana Santa, por tradición gastronómica, aumenta el consumo de pescado en los hogares colombianos.



Estas son las recomendaciones que da la Secretaría de Salud de Bogotá para compren pescado en buen estado, evitar el consumo de pescado que no está almacenado adecuadamente, que está vencido o que incumple los requisitos de rotulado.(Le puede interesar: Pargo al horno con salsa de mango, un plato ideal para la Semana Santa)

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar pescado?



Para prevenir posibles intoxicaciones y enfermedades por causa de alimentos de mar, los compradores y consumidores deben asegurarse de:



El pescado debe estar conservado con las temperaturas adecuadas de refrigeración (entre 0°C y 4°C) y de congelación (-18°C).

Comprueba que los enlatados y el pescado seco estén en óptimas condiciones.

No compres pescado en ventas ambulantes.



(Vea también: Risotto con alcachofa y espárragos).



¿Cómo debe estar el pescado?



Pescado fresco



Las escamas deben ser brillantes y estar unidas entre sí.

La piel debe ser húmeda y tersa, sin laceraciones ni arrugas.

Los ojos deben ser transparentes, brillantes y salientes.

El iris de los ojos no debe tener manchas rojas.

Las branquias deben ser húmedas y brillantes.

El olor debe ser fresco, no extraño, como el del amoníaco o el óxido.



Pescado seco



El color debe ser amarillo uniforme.

No debe tener manchas rojizas o verdosas.

Debe tener consistencia dura.

El sabor debe ser salado.

No debe presentar olor parecido al amoníaco.



(Vea también: Chuletas de cerdo en agridulce de duraznos)



Pescado congelado



Debe estar duro.

No acepte pescado blando o semicongelado.

El color de la carne debe ser rosada. La piel, según la especie, puede ser de color oscuro.

Si el pescado presenta algún olor extraño o similar al amoníaco o al óxido, no lo compre.(Le puede interesar: Copa de mango, piña y coco)

Productos enlatados

El rotulado debe ser claro, visible y fácil de leer.

El empaque no debe tener enmendaduras, no estar roto, ni en mal estado.

Debe contener la información mínima como: nombre del alimento, lista de ingredientes, identificación del lote, fecha de vencimiento, instrucciones de conservación y número del registro sanitario.

Si el producto es importado debe tener rotulado complementario, donde se declare la información del alimento.