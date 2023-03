De acuerdo con varios nutricionistas, los almuerzos balanceados contienen un 50 por ciento vegetales, un 25 por ciento en proteína y un 25 por ciento de carbohidratos aproximadamente.



Sin embargo, no muchos colombianos seguimos dietas saludables e incluso hay quienes no comen carne o pollo y se quedan en blanco para preparar sus platillos. Por esta razón, aquí le damos tres opciones de almuerzo sin proteína animal.

El almuerzo es importante para seguir con vitalidad el resto del día, pues aporta la energía necesaria para continuar con las labores diarias. Es importante comer de manera saludable y no saltarse por ningún motivo este alimento.

Garbanzos tostados con limón y sal

Facebook Twitter Linkedin

Muchas dietas veganas y vegetarianas incluyen en su dieta diara este producto como proteína. Foto: iStock

Erróneamente se ha creído que la proteína es carne o pollo y no es así, alimentos como los garbanzos también lo son. De hecho, en muchas dietas veganas, los granos se llevan un papel protagónico.



Así que si usted no come carne o pollo, le recomendamos sustituirla por comida que aporte los mismos nutrientes.

(Siga leyendo: Masa para pizza, una receta para hacer en casa).

Ingredientes

- 1 taza o 200 gramos de garbanzos crudos.

- Medio limón, sal.

- Una cuchara de aceite de oliva.

- Ajo en polvo (opcional).

- Comino en polvo (opcional).

Preparación

Remoje los garbanzos la noche anterior. Al otro día séquelos bien con un papel absorbente y déjelos sobre una bandeja por 30 minutos.



Cuando noté que estén secos, añada a los garbanzos el aceite y las especias elegidas. Mezcle bien.



Precaliente el horno a 220 grados centígrados por 15 minutos y meta sus garbanzos por 30 minutos. Cuando haya pasado la mitad del tiempo, muévalos un poco. Por último, saque la bandeja y deje que se enfríen. Agregue sal y limón al gusto.



Acompáñelos con una buena porción de vegetales y algunas papas si prefiere, así podrá tener un almuerzo perfectamente balanceado.

(Puede leer: Tacos al pastor, un alimento muy mexicano que puede servir en su casa).

Crema de zanahoria ahumadas sin lácteos

Facebook Twitter Linkedin

La zanahoria contiene betacaroteno, un precursor de la vitamina A. Foto: iStock

Si usted prefiere las sopas y algo más ligero, le recomendamos crema de zanahoria ahumada.

Ingredientes

- 6 zanahorias grandes.

- 1/4 de cebolla picada finamente.

- 1 litro y medio de agua o consomé de verduras.

- 1/4 taza de avena o arroz arborio.

- El jugo de medio limón.

- Ralladura de medio limón.

- 1 cucharadita de jengibre rallado o en polvo.

- Sal al gusto.

- Aceite de oliva.

(Le puede interesar: Recetas veganas: preparaciones fáciles para hacer en casa).

Preparación

Coloque las zanahorias con piel a fuego directo para tatemarlas. Cuando usted vea que están de color negro, pélelas y córtelas en rodajas.



En una olla ponga a saltear la cebolla en aceite e incorpore las zanahorias. Deje los vegetales por cinco minutos. Luego agregue agua. Deje que se cocine tapado por 25 a 30 minutos.



Cuando las zanahorias estén suaves, licué y agregue un jugo con ralladura de limón y jengibre.



Por último, regrese la preparación a la olla y ponga a fuego bajo para ver que quede más espesa.

Nuggets de Berenjena

Facebook Twitter Linkedin

Se recomienda echar sal para eliminar el sabor amargo de la verdura. Foto: iStock

(Además: 3 deliciosas recetas saludables con brócoli).

La berenjena es otro de los alimentos que más propiedades beneficiosas tiene y es muy poco usado en las comidas colombianas. Así que si usted está abierto a probar nuevos sabores, le recomendamos este platillo.

Ingredientes

- 2 berenjenas medianas.

- Sal y pimienta al gusto.

- Pan molido.

- 4 cucharadas de fécula de maíz.

- 2 cucharadas de agua.

- 1/2 litro de aceite vegetal para freír.

Preparación

Tome las berenjenas y córtelas en rodajas. Luego agregarles sal y pimienta. En un recipiente, mezcle fécula de maíz con el agua hasta que no queden grumos.



En otro tazón tome el pan molido y sazone con sal y pimienta. Pase cada rodaja por la fécula de maíz y después por el pan molido.



Luego de tener todas las berenjenas cubiertas, ponga a freír en aceite hirviendo cada una de ellas. El tiempo para eso es de 30 minutos por cada lado.



Por último, sáquelas y póngalas a escurrir un papel absorbente y servir.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Panqueques: un plato fácil, delicioso y rápido de hacer

Canelones: tres recetas ideales para cualquier celebración

¿No sabe qué preparar? Algunos postres franceses para hacer en casa