¿El huevo tiene más beneficios con yema?

Durante décadas, el consumo de huevos fue prácticamente vetado para las personas con alguna patología cardiovascular (aterosclerosis, diabetes, dislipidemia etc), basándose en el alto contenido de colesterol en la yema, razón por lo cual se “demonizó” el contenido amarillo de los huevos.



Sin embargo, múltiples estudios publicados en los últimos años han concluido que el consumo de hasta 2 o inclusive 3 huevos diarios no provoca efectos nocivos sobre la función del corazón y vasos sanguíneos.

Los avances tecnológicos permiten incrementar el contenido de nutrientes en la dieta de las gallinas y por consecuencia en sus huevos. Vitaminas como el ácido fólico, la vitamina B12 y la vitamina E. Foto: 123rf

La yema está formada por 1/3 parte de grasas saturadas (malas para la salud) y 2/3 de grasas mono y poliinsaturadas (buenas para la salud). Dentro de éstas últimas, el mayor porcentaje pertenece a los ácidos grasos monoinsaturados los cuales facilitan el descenso de las variables nocivas para la salud (colesterol total y LDL), y por el contrario producen el aumento del colesterol beneficioso para la salud (colesterol HDL).



Ahora bien, si eres portador de una patología cardiovascular, lo mejor es que consultes con tu especialista acerca de la cantidad apropiada para ti.



Por otra parte, los avances tecnológicos han permitido incrementar el contenido de algunos nutrientes en la dieta de las gallinas y por consecuencia en sus huevos, sobretodo en cuanto a vitaminas tales como el ácido fólico, la vitamina B12 y la vitamina E.



Propiedades específicas de la yema



Aunque la yema de huevo aporta principalmente grasas (colesterol), esta porción amarilla del huevo es la que nos aporta una gran variedad y calidad de vitaminas. Por último, y contra la creencia popular, la yema también aporta una buena calidad de aminoácidos que se combinan para formar proteínas.



Las proteínas de la yema de huevo son usadas por nuestro organismo para formar nuestros músculos y también son necesarias para mantener nuestra masa muscular.

Beneficios y propiedades de los huevos

Es un muy buen alimento para deportistas

​

De partida debemos dejar claro que las personas que practican deporte de manera regular tienen aumentados considerablemente sus requerimientos diarios de nutrientes, principalmente de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales, debido al desgaste que sufre su cuerpo durante la actividad física.



Debido a lo anterior, el huevo es un alimento imprescindible en esta población al ser una muy buena fuente de proteínas de alto valor biológico y de la mejor calidad.



En promedio, un huevo aporta 6,3 gramos de proteínas, contiene 9 aminoácidos esenciales y todas las vitaminas y minerales (niacina, riboflavina, vitamina A, vitamina E, tiamina, hierro, magnesio, potasio, selenio, zinc, entre otros), a excepción de la vitamina C. Su valor biológico es de 93.7, lo que indica que tras de la proteína de la leche materna, la proteína del huevo es la que mejor asimila nuestro organismo.

Después de cocerlos, no los mantengas a temperatura ambiente por más de 2 horas. Foto: Carrusel

Si es alérgico, aún tienes esperanza de poder consumirlos

Las alergias alimentarias se definen como una respuesta inmune exacerbada que puede llegar a desencadenarse por el consumo de huevos, maní, leche o algún otro alimento específico.



Investigadores de la Universidad de Duke de Carolina del Sur y de la Universidad de Arkansas realizaron un estudio piloto donde desarrollaron una nueva terapia para las alergias alimentarias, basada en el consumo de cantidades mínimas y en incrementos progresivos de huevo en polvo en niños que presentaban alergia a este alimento.



Con el paso del tiempo, los niños mostraron una mayor tolerancia a los huevos y una menor gravedad de los síntomas propios de la alergia. Al final del periodo de seguimiento, la mayoría toleraba dos huevos revueltos sin presentar reacción alguna, por lo cual es posible que a futuro se suela aplicar esta terapia en la población que presenta reacción alérgica al huevo.



Es muy beneficioso consumirlo durante el embarazo



La ingesta de calorías y nutrientes durante el embarazo debe ser suficiente para permitir un aumento de peso óptimo del feto en gestación. Los requerimientos nutricionales se incrementan considerablemente sobretodo en el segundo y tercer trimestre de gestación.



No obstante, este aumento en la ingesta debe ser realizado a partir de alimentos con una alta calidad y densidad de nutrientes, donde una de las mejores alternativas son sin lugar a dudas los huevos.



Te entregaré unos datos concretos sobre los beneficios de su consumo durante esta etapa; los requerimientos de colina (nutriente abundante en los huevos) aumentan durante el embarazo y lactancia, ya que debe ser transportado a través de la placenta.



Además, la carencia de ácido fólico es motivo de especial preocupación en casi todos los países en desarrollo, ya que se ha demostrado que causa anomalías del tubo neural. La concentración de ácido fólico en los huevos puede aumentar considerablemente suministrando a las gallinas una dieta enriquecida con el mismo.



De fácil consumo para los adultos mayores



Para nadie es un misterio el cambio demográfico de la población mundial, donde año tras año los adultos mayores representan un mayor porcentaje.



Los cambios fisiológicos y emocionales relacionados con la edad, muchas veces acaban afectando negativamente la salud, razón por lo cual en esta etapa suelen presentarse cuadros como: depresión, anorexia, desnutrición, saciedad precoz, pérdida de piezas dentales, entre otras.



El huevo al ser un alimento tan completo debe ser un ingrediente recurrente en su alimentación, ya que además es económico, fácil de preparar incluso cuando nuestros ancianos viven solos y su textura es bastante suave, lo cual facilita su consumo y lo hace agradable.

Aunque la yema de huevo aporta principalmente grasas (colesterol), esta porción amarilla del huevo es la que nos aporta una gran variedad y calidad de vitaminas. Foto:

El huevo protege su vista

El huevo es considerado un alimento funcional debido a que posee tres importantes elementos fisiológicamente activos: la colina, los carotenoides y las sustancias conocidas como antioxidantes.



Los carotenoides de la yema de huevo se denominan Luteína y Zeaxantina y actúan como funcionales, ya que los estudios realizados al respecto indican que protegen a los ojos de la fototoxicidad ultravioleta de los rayos solares.



Inclusive, su consumo se relaciona con la reducción del riesgo de sufrir cataratas, enfermedad muy relacionada con el desgaste propio por la edad, y que acaba siendo causante de ceguera irreversible





Los huevos también ayudan a nuestra memoria



El adecuado desarrollo y mantenimiento de una memoria óptima es objeto de numerosas investigaciones en una temática que sin lugar a dudas nos interesa a todos. En este sentido, durante la última década se han publicado estudios llevados a cabo en ratas, los cuales han concluido que la suplementación con colina, durante el desarrollo embrionario o inmediatamente después del nacimiento, resulta en un incremento de la capacidad de la memoria de crías y madres.



Las ingestas diarias recomendadas de colina son de aproximadamente 550 mg en hombres y de 425 mg en mujeres. Los huevos son unas de las pocas fuentes alimentarias que contienen altas concentraciones de colina y el consumo de una unidad por día ya cubre más del 50% de lo que necesitas.





Propiedades específicas de la cáscara de los huevos



¿Cuantas cáscaras de huevos has tirado a la basura? Me imagino que muchísimas. La cáscara del huevo está compuesta por un gran porcentaje de carbonato de calcio (94 %) como componente estructural, con pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, fosfato de calcio y demás materiales orgánicos incluyendo proteínas.



Se postula que en mujeres postmenopáusicas y con osteoporosis, la cáscara de huevo en polvo reduce el dolor y la resorción ósea aumentando la movilidad y la densidad ósea.



Investigadores asiáticos concluyen que la cáscara de huevo en polvo tiene un efecto positivo sobre el hueso y el cartílago y que es conveniente su uso en la prevención y tratamiento de la osteoporosis.



¿Cómo el comer huevos te puede ayudar a bajar de peso?



Todo depende de la cantidad que consuma y de tu nivel de actividad física.



Existen múltiples estudios científicos publicados en los últimos años que demuestran que al llevar a cabo un plan de alimentación con predominio de alimentos ricos en proteínas, con respecto a los que aportan hidratos de carbono y grasas, se evidencia claramente un incremento en el poder de saciedad (control del volumen del alimento ingerido y el tiempo entre cada comida).



En un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, se estudió el efecto de saciedad provocado por el consumo de huevos en 28 individuos con sobrepeso y obesidad, cuyos resultados fueron que los individuos que consumieron 2 huevos en el desayuno, registraban una disminución estadísticamente significativa en su sensación de hambre, por lo menos durante las siguientes 24 horas.



Estos resultados sugieren que los huevos pueden jugar un rol protagonista en la promoción de la pérdida de peso y en la sensación de saciedad.

Recomendaciones para el consumo seguro de huevos

Revise siempre las fechas de envasado, vencimiento y duración que aparece en el empaque (si no tienen esta información, mejor no los compre).



Procure mantener los huevos a temperatura de refrigeración. No los deje a temperatura ambiente en la cocina, o cercanos a fuentes de calor.



No lave los huevos previo a refrigerarlos, ya que esto aumenta la permeabilidad a las bacterias. Al huevo lo cubre una cáscara que le otorga cierta protección frente a microorganismos.



Lávelos solo inmediatamente antes de su cocción o adición a alguna receta.



Utilice solamente los huevos que presenten una cáscara íntegra (sin grietas) y limpia.

Evita que entren en contacto con otros alimentos o materiales que los pueda contaminar. (Contaminación cruzada).



Cocínelos a temperatura suficiente, la salmonella es una bacteria que no resiste altas temperaturas, por lo menos 70 °C van a garantizar su eliminación. (Ej: hervir por 6 minutos).



Después de cocerlos, no los mantenga a temperatura ambiente por más de 2 horas.

Lifeder.com

