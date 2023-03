Los batidos verdes pueden ser una alternativa saludable y agradable al paladar para quienes no son amantes de las verduras, aunque se deben tomar como un bocadillo, pues no son reemplazo de ninguna comida.



Le contamos qué debería tener un batido verde balanceado para que lo ayude en sus hábitos alimenticios, según expertos.



De entrada hay que aclarar que no hay tal cosa como un batido "mejor" que otro, pues esta es una receta que se puede y debe hacer de acuerdo con el gusto y necesidad nutricional de cada persona.



Sin embargo, algunas asociaciones médicas y profesionales de la salud han hecho públicos los mínimos requerimientos para que un batido verde tenga un aporte significativo al organismo.



En ese sentido, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) asegura que es clave incluir en estas preparaciones vegetales de hoja verde, como la espinaca.



Este es uno de los principales ingredientes de un batido verde por excelencia, de hecho, pues tiene un alto contenido de fitonutrientes (sustancias de origen vegetal que no son necesarias pero sí provechosas), además de vitamina C, hierro y un nivel bajo de calorías.

Las frutas son el aporte de azúcar suficiente para estos batidos verdes. Foto: Toni Cuenca. Pexels

Citando a expertos del Departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Rhode Island, la AHA añade que la ventaja de los batidos sobre los jugos verdes es que se aprovecha mucho más la fibra de los alimentos cuando se utilizan enteros.



En la misma línea, la Clínica Mayo recomienda usar en estos 'smoothies' ingredientes frescos como el pepino y el apio. La buena noticia para quienes no disfrutan del sabor de los vegetales es que es seguro mezclarlos con frutas, por lo que también se habla de añadir manzanas, kiwi y banano.



De hecho, es de estas frutas de donde debe salir el azúcar para endulzar el batido. Además de esto, Mayo sugiere adicionar semillas de chía o linaza para tener un impulso de nutrición adicional.

Los expertos de la Universidad de Rhode Island hacen hincapié en que si bien estas recetas son beneficiosas, deben considerarse como una bebida y no como el reemplazo de una comida.



El Instituto Nacional de Cáncer de EE.UU. concuerda con esta postura, señalando que los batidos verdes son una forma saludable de obtener nutrientes importantes, pero no tienen las características para considerarse como única fuente de nutrición.



Ambas instituciones sostienen que los batidos verdes, y sus similares, deben ser considerados como un bocadillo, pues por sí solos no llegan a ser tan equilibrados como una comida, hablando de proteína, carbohidratos y grasas saludables.

Los batidos no deben ser el reemplazo de una comida, pues no tienen el mismo equilibrio nutricional. Foto: iStock

Dentro de las recetas aprobadas por los profesionales del AHA también está la mezcla de alimentos como naranja, mango, banano, zanahoria, remolacha y col rizada.



A modo de recomendación, los expertos afirman que es mucho mejor hacer estas preparaciones con líquidos saludables, como agua, leche sin grasa o yogurt griego, así como añadir grasas saludables, como el aguacate o las nueces.



Recuerde que antes de realizar cambios importantes en su dieta es fundamental consultarlo con un experto en nutrición que pueda evaluar su caso particular, sus requerimientos nutricionales, y, de ser necesario, establecer un plan de alimentación personalizado.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

