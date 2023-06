La comida Kosher es aquella que es aceptada por los leyes judías. Esta palabra en hebreo es un adjetivo que significa "apropiado", es decir, que cumple con todas las leyes toraicas y talmúdicas.



Asimismo, el Kashrut, sustantivo de Kosher, son todas las leyes referentes a lo que se permite comer y no comer dentro de la ley judía. Estas se basan en los pasajes del Pentateuco, los cuales dicen "de tal alimento no comerás" o "no cocinarás tal con tal".

Todos esos alimentos que la Torá prohíbe los judíos que siguen esta práctica no los comen y los llaman alimentos taref, lo que quiere decir que no están permitidos.



El Kashrut también incluye toda una filosofía que se ha desarrollado alrededor de las prácticas de cocina judía. Es una forma de conectarse con Dios a través de la santificación de la comida, en ese sentido, es dedicarle el gozo de comer.



Para algunos judíos esta práctica es una de las más importantes y la llevan a cabo en la vida diaria, pues les ayuda a sentirse protegidos y rodeados por Dios y el judaísmo. A continuación le enseñaremos unas recetas que puede hacer con alimentos Kosher.

Falafel

El falafel es una mezcla triturada de garbanzos hidratados en agua con cebolla, ajo y diferentes hierbas y especias. Así es su preparación, según el portal 'Directo al paralar', para realizar 25 unidades.



Ingredientes

- Garbanzos (hidratar 24 horas) 300 g.

- Cebolla (pelada) 120 g.

- Diente de ajo (pelado) 1.

​- Cilantro fresco manojo 1.

​- Perejil fresco manojo 1.

- Sal al gusto.

- Pimienta negra molida pizca.

- Harina de garbanzo 100 g.

- Levadura química 5 g.

​- Comino molido 10 g.

- Aceite de girasol para freír

Se debe colocar los garbanzos en remojo por 24 horas antes de realizar la receta. Trascurrido ese tiempo, se deben dejar secar muy bien y asegurarse que no queden restos de agua. Luego se introducen los garbanzos en una batidora potente junto con el diente de ajo, la cebolla, las hojas de cilantro y de perejil y el comino molido.



Luego de tener una mezcla homogénea, se le añade harina de garbanzos, la levadura química y se le agrega sal y pimienta al gusto. Se tritura de nuevo, luego se deja reposar la masa, en la nevera, durante 30 minutos.



Se deben formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y las colocamos en la recipiente con la harina de garbanzo. Luego se calienta abundante aceite en una sartén y freímos, a fuego medio-alto, volteando para que se doren por igual por ambos lados. Se retiran y se colocan en un plato con papel absorbente y dejan escurrir un par de minutos antes de servir.

Hummus

Es una de las recetas, originarias de las culturas del Mediterráneo oriental, más conocidas alrededor del mundo.



Ingredientes

​- Garbanzos cocidos 400 g.

- Aceite de oliva virgen extra 70 g.

- Semillas de sésamo tostado 60 g.

- Agua 50 ml.

- Diente de ajo 1.

​- Sal (aprox) 5 g.

- Zumo de limón 30 g.

- Comino molido (aprox) 5 g.

- Yogur natural opcional 100 g.

Se deben hidratar primero los garbanzos por 24 horas. Luego de ese tiempo los puede introducir en la batidora con el diente de ajo pelado, el sésamo, el comino, la sal, el zumo de limón y el agua.



Se tritura hasta obtener una masa semi homogénea antes de incorporar el aceite extra virgen de oliva. Se continúa triturando hasta obtener una mezcla cremosa.

