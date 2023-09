El mundo del café es bastante amplio y está en constante crecimiento en todo el mundo. De hecho, en el mundo se consumen alrededor de 2,5 billones de tazas y se tiene un aumento proyectado del 50% para 2050, según datos recopilados por 'La Nación'.

Sin embargo, hay muchas personas que cometen errores a la hora de preparar esta bebida típica, por eso, algunos expertos en café han compartido valiosos consejos para corregirlos.



Vale tener en cuenta que fue durante la feria Exigí Buen Café, realizada días atrás en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, el espacio en el cual se brindó la posibilidad de sumergirse en el mundo de esta tradicional bebida.

Consejos para preparar café

1. Calidad del agua

“El principal error que cometemos es utilizar agua de la canilla para preparar el café”, señaló al medio argentino Cristian Buritica, de la Escuela de Baristas. “El agua, además de componer mas del 90% de la bebida (98%, más precisamente) en el caso de un café de filtro, te permite extraer los atributos contenidos dentro de los granos. Por eso lo aconsejable es usar agua mineral, o al menos agua de red filtrada”.

2. Temperatura del agua

“Es muy importante que el agua que utilicemos no la volquemos sobre el café con un exceso de temperatura”, aconseja Haroldo Darnauchans, experimentado juez de concursos de café.



“El ideal sería en el entorno de los 90°C. Si no tenemos termómetro, una forma práctica de lograr una temperatura buena es dejar que hierva el agua y, después de unos minutos de reposo, la temperatura será razonablemente buena para hacer el café”, afirmó Darnauchans.



Si usted lo hace con la temperatura del agua hirviendo, va a quemar al café cuando realice la mezcla, por eso es importante dejarla en el recipiente un momento, antes de agregar el producto.

3. Cantidad de café

“Para que tengamos una idea, una cantidad razonable de café molido para preparar una unidad de bebida estaría en los 10 gramos aproximadamente. Si yo a esta cantidad de café le hago pasar mucha cantidad de agua, la bebida va a quedar distorsionada. Uno puede partir de una relación de agua-café de 10 g de café y 100 centímetros cúbicos de agua, y después ir viendo si esto es muy suave o muy fuerte para nuestro gusto Y de ahí ir variando, buscando el sabor que más nos guste”, señaló el jurado experto al medio citado anteriormente.

Así puede preparar el café de manera correcta. Foto: iStock

4. Molienda adecuada

Debe tener claro que el café debe estar molido de la manera adecuada, para que la preparación se haga en el método indicado. Además, es mejor moler el café justo antes de su uso, ya que una vez molido, el café comienza a perder sus propiedades y aromas naturales.



"Mucha veces pedimos el café molido sin tener en cuenta que hay una molienda adecuada para cada método de preparación. Y otro error frecuente es no molerlo en el momento en que uno va a utilizarlo para hacer un café, porque una vez que molemos el grano el café empieza a perder sus propiedades. Lo ideal es molerlo siempre en el momento”, según explicó al medio Florencia Díaz Gómez.

5. Almacenamiento

La luz, el oxígeno y la humedad son enemigos del café. Por eso es un error común almacenar el café en la heladera o en un contenedor no hermético. Este producto tiende a absorber la humedad del ambiente, lo que puede afectar su sabor, por eso es recomendable mantenerlo en una bolsa apropiada para café y cerrarla herméticamente es esencial.



“Un error común es guardar el café en la heladera o no utilizar un contenedor hermético. El café es naturalmente higroscópico (tiende a absorber la humedad ambiente) y no queremos que los componentes de sabor que deberían ir a la taza sean degradados por la humedad”, agregó Cristian Buritica.

Mitos sobre el café

Existen varios mitos en torno a este producto que es importante no creer del todo. Uno de ellos es la relación entre el espresso y la cafeína; “El espresso es una bebida intensa pero no por la cafeína sino por la concentración (dice Florencia Díaz Gómez). De hecho el café filtrado tiene hasta el triple de la cafeína de un espresso”.



“Otro de los mitos es que necesitamos ser expertos o tomar mil cursos para preparar bien el café en casa, pero no es así. Con la información correcta y un poco de práctica asistida será suficiente", dice Cristian Buritica.

