Quizás una de las ayudas más prácticas a la hora de cocinar es la freidora de aire o air fryer y hay trucos para evitar que la comida se pegue.

Es uno de los inventos preferidos por la sociedad, entre los que se incluyen los millenials o los de generaciones más jóvenes, cuando se trata de preparar carne, pescado, pollo o papas fritas sin aceite.



¿Pero cuáles son esos truquitos? Aquí se los contamos.

Precaliente la freidora

Lo primero que los expertos recomiendan es precalentar la air fryer y de esta manera, se puede garantizar una cocción mucho más uniforme.



Pero si no puede hacerlo porque la freidora no tiene esta función, caliente, de acuerdo con la temperatura que prefiera. Haga esto durante tres minutos. Tenga en claro que esto se hace de manera previa a depositar los alimentos.

Si emplea aceite para papas fritas, así debe engrasar la cesta

Hay alimentos que por sí mismos ya poseen grasa, entre ellos, las carnes rojas o el pollo. En esos casos, el aceite no es tan indispensable.



Pero hay otro alimentos, como papas fritas, verduras o mariscos, que sí podrían tener una ayuda adicional, vertiendo un poco de aceite.



Esto ayuda a que la preparación quede crujiente.



Para engrasar la cesta de la freidora frote las rejillas inferiores con algo de aceite. Así no se pegará la comida a la bandeja.



Para nada utilice aceite en aerosol, pues se afecta la cesta. Hágalo con la botella de aceite de buena calidad.

No llene demasiado la cesta con alimentos

Para que los alimentos queden bien cocidos y cruijentes es mejor no llenar la cesta demasiado porque el calor no los cubrirá por completo.

Agitar la cesta y darles vuelta a los alimentos grandes

Cuando vaya a preparar papas fritas o alimentos pequeños, como alitas de pollo, agite la cesta durante pocos minutos.



Cada vez que abra la cesta, el electrodoméstico se detendrá y luego retomará su operación cuando la cierre.



De esta manera se garantiza una mejor cocción.



En el caso de los alimentos grandes, dé vuelta con pinzas de cocina.

