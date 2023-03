El plátano maduro es un ingrediente con el que puede hacer una variedad de platos. En esta receta los usaremos para preparar los aborrajados, típicos del Valle del Cauca e ideales para 'picar' o llevar a la mesa como postre.

Pueden estar rellenos solo de queso o también de queso con bocadillo, dependiendo de su gusto. Para asegurar el éxito de la receta deberá escoger plátanos bastante maduros, un queso que se derrita –como doble crema o mozarella- y servirlos calientes para sentir la crocancia.



Los ingredientes que necesitará son 2 plátanos bien maduros (esos que tienen la cáscara bastante oscura y son blandos al tacto), 4 porciones del queso de su elección, aceite para freír y, si lo desea, 4 trozos de bocadillo –recuerde que entre más bocadillo le ponga, quedará más dulce-.

Use un queso que se derrita, como doble crema o mozarella. Foto: iStock

Aparte, también hay que hacer una mezcla, para la que se necesitarán 4 cucharadas de harina de trigo, 4 cdas de leche, 2 cdas de azúcar, una pizca de sal, 2 huevos y, opcional, esencia de vainilla.



Para preparar el rebozado, debe mezclar en un recipiente hondo la harina, el azúcar y la sal. Luego, incorpore los huevos uno a uno y bátalos. Finalmente, agregue la leche y conserve la mezcla.



Por otra parte, pele los plátanos y pártalos en cuatro trazos iguales. Luego, póngalos a freír en el aceite caliente, a fuego alto. Cuando vea que están dorados, retírelos y déjelos escurrir en papel de cocina.

Sirva caliente este plato, para picar o comer como postre. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Cuando escurran bien, tome uno de los trozos de plátano, colóquelo sobre una bolsa plástica y cúbralo con la misma. Después, aplástelo teniendo en cuenta que no lo debe dejar demasiado delgado para que el relleno no se salga.



A continuación, retire el plástico y coloque encima el queso y bocadillo para rellenarlo. Encima, ponga otro trozo de plátano, también aplastado, para taparlo y cierre los bordes para que no se salga el relleno.



Es hora de sacar la mezcla que hicimos antes y pasar cada aborrajado por la misma. Deje que escurra el exceso y llévelo de nuevo al aceite caliente hasta que dore por ambos lados. Finalmente, escurra el exceso de aceite y llévelos a la mesa cuando aún estén calientes.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

