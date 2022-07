Ya son 212 años del grito de independencia de Colombia, más de dos siglos desde aquel viernes en la Plaza Mayor de Santafé en el cual se respiraba libertad y en donde inició la construcción del país que nos vio nacer. Hoy recordamos todo el trabajo de aquellos personajes que lucharon por la libertad y celebramos la colombianidad que nos representa desde nuestra amabilidad, alegría y sobre todo, ¡nuestro buen comer!

Los 20 de julio por muchos años han sido una excusa increíble para dejarse seducir por aquellos platos típicos que podemos tener olvidados; reunirse en familia, visitar a la abuela, sorprender a los papás o compartir con los hijos. ¡Los festivos son familiares!

Por ello, te contamos algunas recetas colombianas que podrás preparar en casa

Receta de ajiaco: nunca sobra

Ajiaco Foto: iStock

El ajiaco es uno de esos platos que no puede faltar en las listas de recetas de las abuelas. Papa sabanera, papa pastusa, papa criolla, guascas, un buen pollo desmechado y un aguacate listo para ese día, son la combinación perfecta junto a una buena sazón y mucho amor.



Para esta preparación, pensando en cuatro porciones, se necesita: 1 litro de agua, 1 kilo de pechuga desmenuzada, 300 gramos de papa sabanera, 300 gramos de papa pastusa, 500 gramos de papa criolla, 300 gramos de cebolla larga, hojas de guasca, 200 gramos de arvejas, 2 mazorcas partidas por la mitad, 2 cabezas de ajo, 3 tallos de cilantro, sal al gusto, 100 gramos de alcaparras (al gusto), 2 aguacates bien buenos y crema de leche para decorar.



Si falta alguno de estos productos para completar esta deliciosa receta



Volviendo al ajiaco, es más fácil de lo que parece. Lo primero que se hace es hervir agua en una olla grande con la pechuga limpia, después agregar las mazorcas, las arvejas, el ajo, la cebolla cortada y los tallos de cilantro. Apenas el caldo quede con el sabor, retirar todos los ingredientes menos el pollo y agregar las papas picadas y unas cuantas hojas de guasca.

Una vez esté listo el ajiaco y bien espeso, desmenuzar la pechuga de pollo y a cada plato agregar la sopa con todas las papas, la mazorca y decorar con el pollo. Aparte dejar las alcaparras y la crema de leche, con esto, ¡ya está listo para disfrutar y comer delicioso!

Receta de empanadas para la tarde

Empanadas Foto: Martín García. EL TIEMPO

Una empanada siempre cae bien y más si está acompañada de un buen ají y un juguito frío. Por esta razón, vamos a contar cómo hacer unas empanadas caseras llenas de sabor.



De nuevo, los ingredientes son para cuatro personas. Lo que se necesita es: 1 kilo de carne de res, medio kilo de papa según la preferencia, 1 paquete de masa lista para empanadas, una cucharada de ajo en polvo o 2 ajos machacados, 1 cebolla cabezona grande, 2 tomates, 1 cuadrito de caldo de costilla, sal al gusto y aceite.



Para el relleno, lo primero es cortar en cubos pequeños la carne junto con la papa y ponerlos en una olla grande con agua hirviendo y que cubra por 4 cm aproximadamente los productos. Después, es el momento de sazonar según el gusto del comensal. Aquí se debe adicionar la sal al gusto, el caldo de costilla - recordar que ya tiene sal-, las cebollas cortadas, los tomates y dejar cocinar.

En el momento en que todo esté suave y el agua se haya evaporado, retirar del fuego y probar; si falta sal, es el momento de agregarla. Para armar las empanadas se puede utilizar una bolsa de plástico para que no se pegue la masa, ahí se pondrá el relleno en el centro y cerrará con cuidado doblando por la mitad. Ahora se llevarán al aceite para freírlas hasta que estén doradas.

Cómo hacer un buen cafecito para cerrar el día

Estamos orgullosos de nuestro suave y delicioso café. Entonces celebrémoslo con un tinto bien chévere con las personas que más queremos. Aquí cada quien tiene su forma de hacerlo y disfrutarlo. Pero no hay motivo para enredarse si no alcanzó el café para todos.

podrá encontrar esa marca que más le gusta y acompañarlo con algunas galletas o un pan que permita finalizar el 20 de julio de la mejor manera.

Todos los días son buenos para sentirnos orgullosos de lo que somos y de todo lo que hemos logrado. Colombia es una tierra de gente trabajadora, divertida, respetuosa y siempre es bueno celebrar los nuestros.

REDACCIÓN VIDA

