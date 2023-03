Es normal escuchar a la mayoría de las personas, decir que quieren mantenerse en forma y perder peso. Sin embargo, hay otras que no logran engordar. En la mayoría de los casos, no se asocia el estar extremadamente delgado con la falta de salud, porque hay enfermedades que provocan la pérdida de peso. Sin embargo, esto no tiene que representar un problema a menos que el sistema de defensas del cuerpo se encuentre debilitado.

Si es su caso y quiere subir de peso, lo más importante es que lo haga de manera saludable. En ese sentido, no se trata de comer cualquier cosa “que engorde”, sino de seleccionar los alimentos más nutritivos para que le permitan desarrollar masa muscular sin poner en riesgo su salud.



Asimismo, se recomienda asistir a un nutricionista que lo pueda ayudar en este proceso, para que suba de peso de la mejor forma. A continuación le brindaremos unos consejos y unos batidos saludables para ganar peso.



Consuma alimentos ricos en grasas saludables como salmón, aguacate, frutos secos y semillas. Foto: Istock

Consejos para subir de peso saludablemente

Según el portal ‘Vida y Salud’, para subir de peso se deben seleccionar los mejores productos y hacer las siguientes actividades para que logre su objetivo.



1. Consuma calorías de fuentes apropiadas. Es importante tener cuidado con las comidas con grasas saturadas, para evitar que se eleve su nivel de colesterol. Por esta razón, debe elegir grasas de origen vegetal como nueces y almendras, aceite de oliva, aguacates, aceitunas, pescados, entre otros.



2. Mantener una rutina de ejercicios y entrenamiento físico. Los ejercicios de resistencia permiten desarrollar masa muscular.



3. Dormir lo suficiente. Esto sirve para que los músculos puedan reconstruirse adecuadamente.

Batidos para subir de peso

Es importante tener en cuenta que hay dos formas de engordar: acumulando grasa o músculo. Por esta razón, si quiere evitar la grasa en exceso, se requiere hacer ejercicio. Además, es importante mencionar que estos batidos no son milagrosos y que lo más recomendable es asistir a un nutricionista para que lo aconseje con porciones y horas de comida.



Batido de mango, plátano y yogur



El mango y el banano son frutas ricas en vitaminas, minerales y carbohidratos. Además, el yogur es rico en proteínas y en minerales, los cuales son ideales para aumentar de peso.



Para prepararlo debe mezclar en la licuadora: Mango, plátano, medio vaso de yogur natural y medio vaso de leche de vaca. Licúe todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea y consúmalo.

El mango y el banano son frutas ricas en vitaminas, minerales y carbohidratos. Foto: iStock

Batido de almendra

Los frutos secos tienen un alto contenido de proteínas, carbohidratos complejos y ácidos grasos saludables. En ese sentido, este alimento es ideal para subir de peso de una forma saludable.



Se necesitan los siguientes ingredientes: un vaso de leche de vaca, cinco almendras, tres cucharadas de leche en polvo y una cucharada de canela. Se debe mezclar todos los ingredientes en una licuadora y después lo podrá consumir.



Los frutos secos tienen un alto contenido de proteínas, carbohidratos complejos y ácidos grasos saludables. Foto: iStock

Batido de avena

Este cereal es rico en proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos sanos como el omega-3 y omega 6. Para su preparación necesita: una taza de leche de avena, cinco cacahuates pelados y triturados, una clara de huevo y una cucharada de canela.



Los cacahuetes y la clara de huevo son alimentos que destacan por su riqueza en proteínas y en grasas sanas. Para realizarlo se deben añadir todos los ingredientes en una licuadora y mezclar hasta que quede una mezcla cremosa.

Este cereal es rico en proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos sanos como el omega-3 y omega 6. Foto: iStock

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

