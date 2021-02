¿Quiere vivir en Gibraltar? Permisos, empleo y lo que necesita saber

Gibraltar es un territorio británico ubicado en la costa sur de la península Ibérica. Tiene 6.8 kilómetros cuadrados de extensión y cuenta con alrededor de 30 mil habitantes. Su única frontera es con España. Además, Gibraltar es considerado un paraíso fiscal; es decir, un lugar con un régimen tributario muy beneficioso para sus ciudadanos.

​

El inglés es su idioma oficial, aunque allí también se habla español y “Llanito”. Ese dialecto, específicamente gibraltareño, es una combinación del español y el inglés, mezclado con otros idiomas como el genovés medieval, hebreo, maltés y portugués.

¿Le gustaría vivir en este lugar a orillas del mar mediterráneo? Estos son los requisitos para viajar, además de las opciones de empleo y estudio.

Permisos y documentos necesarios para viajar a Gibraltar

En primer lugar, es necesario tener pasaporte, pues este es un requisito indispensable para realizar cualquier viaje al exterior del país.



Gibraltar se rige por las mismas normas del Reino Unido en cuanto a visado. Hay varios factores, como las razones del viaje o si se tiene familia británica, que influyen en la exigencia de visa o no para ir a un territorio del Reino Unido.



Cuando la persona proviene de Colombia, por lo general es necesario contar con una visa para visitar el lugar. En Reino Unido existen distintos tipos de visa: de visitante, de estudiante, de trabajo, etc.



(Le puede interesar: Restricciones para viajar a Inglaterra afectan a residentes latinos)



De acuerdo con la página web del Gobierno de Reino Unido, la visa de trabajo a la cual se aplicará depende de las habilidades y calificaciones de la persona, de si tiene una oferta de trabajo y patrocinio, de si se va a mudar sola o con su familia y de qué tipo de trabajo va a realizar. Además, el tipo de visa también depende de si es un trabajo de largo o corto plazo.



También hay visas para inversores, emprendedores, líderes o potenciales líderes (de academia, investigación, arte, cultura o tecnología digital) y empresarios.



El Gobierno de Reino Unido tiene habilitado un cuestionario en inglés que, teniendo en cuenta las respuestas, le permite a la persona conocer si necesitará una visa. (Dé clic acá para hacerlo)

El Peñón de Gibraltar es una de las principales atracciones turísticas del lugar. Allí viven alrededor de 200 ejemplares de macacos gibraltareños, los únicos primates que viven libremente en Europa. Foto: Typhoonski - iStock La moneda oficial de Gibraltar es la libra gibraltareña. Su valor es equivalente al de la libra esterlina. Foto: Adrian Wojcik - iStock En la foto, la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Gibraltar. Dicha pista es la única del mundo que se cruza con una carretera. En este caso, la avenida Winston Churchill. Foto: Fabiomichelecapelli - iStock

Cuando no se es ciudadano de un país del Espacio Económico Europeo, es necesario tramitar un permiso de trabajo en Gibraltar antes de iniciar labores. Esto lo hace el empleador mediante un formulario y entregando otros documentos requeridos del empleado, como el pasaporte, pruebas de calificación, experiencia, hoja de vida, entre otros.



(Además: Firma Babel abrió convocatoria para profesionales en tecnología)



Actualmente, se deben pagar 52 libras para dicho trámite. De no pagarlo, se podría castigar con 3.000 libras. El permiso de trabajo tiene vigencia no mayor a 12 meses. Una vez cumplido este tiempo, se debe renovar.

Las opciones de empleo y estudio

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de Gibraltar, los pilares de su economía son los servicios financieros y marítimos, los deportes electrónicos y el turismo. Por esta razón, es muy favorable tener experiencia en entidades financieras o en industrias de videojuegos y tecnologías de la información.



Otros puestos de trabajo disponibles pueden relacionarse con la industria turística, de servicio y portuaria.



El territorio cuenta con una universidad y 14 colegios. La Universidad de Gibraltar recibe estudiantes de intercambio. La visa necesaria para estudiar allí, tal como la de trabajo, depende del país de donde venga la persona y de las leyes de Reino Unido.



(Lea también: Paso a paso para aplicar a becas que ofrece China para colombianos)

​

Algunas de las carreras universitarias ofrecidas por la institución están relacionadas con la administración, la ciencia marítima y la enfermería. Además, ofrece cursos cortos, cursos profesionales y posgrados. En total, cuenta con 35 programas.



Existen varias páginas web habilitadas para aplicar a trabajos en Gibraltar o, incluso, para compartir su hoja de vida. Asimismo, puede revisar las ofertas de empleo que se publican en páginas como LinkedIn, reed.co.uk o en medios de comunicación de Gibraltar.



En su momento, los gibraltareños recharazon casi por unanimidad (95%) la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al oficializarse su salida, no era claro qué pasaría con Gibraltar, que tiene un importante tránsito diario con España. Según el Gobierno gibraltareño, hay casi 30 mil trabajadores, de los cuales la mitad cruza la frontera diariamente.



A finales del 2020, España y el Reino Unido llegaron a un acuerdo que permitirá que Gibraltar mantenga la libertad de movimiento. Es decir, ese nuevo acuerdo implica que el territorio británico se una al Área Schengen.

Más noticias para usted

- ¿Viaja a España? Conozca los requisitos de ingreso por el covid

- La UE estudia varias opciones para facilitar los viajes este verano

- Ofrecen beca para que mujeres y madres estudien gratis en Reino Unido





ELTIEMPO.COM