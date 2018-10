¿Qué tan dañino es utilizar audífonos?

Los auriculares hacen parte de la vida de la mayoría de los usuarios de teléfonos, tabletas y otros aparatos electrónicos móviles. Los últimos modelos facilitan la usabilidad de cualquier dispositivo no solo por ser más livianos, pequeños y hasta inalámbricos, sino por contar con funciones como adelantar o devolver canciones, responder mensajes o contestar llamadas.

Sin embargo, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que unos 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo pueden sufrir pérdida de audición por prácticas auditivas perjudiciales como exponerse de manera prolongada a ruidos en discotecas o usar aparatos personales de audio a volúmenes excesivos. Pero ¿qué es lo que pasa dentro del oído durante esos momentos?



Nuestro sistema auditivo está conformado por el oído interno, el medio y el externo. En el interno se alojan tres huesecillos (conocidos como martillo, yunque y estribo) que se encargan de transformar las ondas mecánicas en ondas eléctricas, pues el sonido es una vibración recibida desde el tímpano.

Los huesecillos, a su vez, estimulan a las células ciliadas, que se encargan de enviar impulsos al cerebro y de ‘traducir’ el sonido hasta ser percibido como lo conocemos.



El oído medio, entonces, hace uso del estribo para poner resistencia a sonidos muy fuertes. Ese proceso se llama reflejo estapedial, y es involuntario. Ángela Campos, otorrinolaringóloga y otóloga del Hospital Infantil Universitario San José y del Centro de los Sentidos, asegura que “la exposición del oído a ruidos muy fuertes puede traer como consecuencia lo que se conoce como trauma acústico”, que es un daño auditivo producido por ruidos tan fuertes como el de una explosión, maquinaria ruidosa o música a alto volumen.



Aunque hay varios tipos de audífonos y su utilización depende, casi siempre, del estilo de vida del usuario, todos pueden afectar de la misma forma su salud auditiva.



Con el uso de auriculares ‘in-ear’ (dentro del oído en inglés) “hay una mayor posibilidad de daño porque el sonido entra de manera más brusca o directa, y se ejerce una presión sonora importante a los huesecillos. Eso puede generar ruptura del tímpano o afectar la ventana oval, que comunica al tímpano con el oído interno”, agrega Juan Pablo Ramírez, ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura y especialista en sonido en vivo.

Auriculares ‘in-ear’. Foto: Reuters

No obstante, el mero hecho de usar audífonos no representa ningún riesgo. “El problema se da cuando se escucha por encima de 65 decibeles, pues debería mantenerse entre los 20 y 40, que es el rango normal para el oído humano”, asegura Ángela. “También hay un mayor deterioro de acuerdo con el tiempo. Lo recomendado es usar audífonos por menos de una hora al día”, puntualiza.

Los síntomas

Por otro lado, los audífonos de casco (de diadema o de estudio) pueden mitigar ese potencial daño por el hecho de que no irrumpen en el oído de la misma forma en que lo hacen los de tipo in-ear. Pero manejar niveles altos de volumen en ambos puede traer complicaciones, y para darse cuenta de que está sufriendo daños auditivos, basta con prestar atención a cualquier irregularidad.



“Eso es algo que el cuerpo advierte. El oído tiene mucho que ver con el equilibrio. Si uno sale de una fiesta o de un lugar muy ruidoso y siente que tiene un oído descompensado y el otro no, o si siente cierto tipo de desnivel, ese puede ser un síntoma de daño”, afirma Ramírez.



Según Campos, “que la gente que lo rodea pueda escuchar lo que usted escucha en sus audífonos, por ejemplo, es un indicativo. Otro es sentir un pito muy agudo en los oídos de manera constante (que también puede sonar como un zumbido, un silbido o un susurro), y que se conoce también como ‘tinnitus’, o tener dificultad para escuchar lo que alguien le dice en un ambiente con ruido normal”.



Un apartado del portal web de la Secretaría Distrital de Ambiente indica, además, que una exposición continua al ruido puede generar desde estrés y pérdida de sueño hasta baja productividad, cambios en el comportamiento y depresión.

Audífonos de casco (de diadema o de estudio). Foto: Reuters

Aunque hay quienes están de acuerdo con que son los fabricantes de auriculares quienes deben preocuparse no solo por hacer registros de calidad sino por garantizar el bienestar del usuario, otros creen que es tarea de este último hacer un uso responsable de los mismos. Para Ramírez “es cuestión de gustos. A la gente le gusta sentir el bajo; el bombo; que retumbe; más que hallar la claridad de la música. Pero para entender la música uno no tiene que estallarse los oídos”, concluye.



A la pregunta de qué hacer cuando se ha identificado un daño auditivo, Ángela responde que las células que se pierden durante un daño auditivo no se recuperan, y que hasta ahora no hay medicación o tratamientos para regenerarlas. Sin embargo, “lo único que se puede hacer es remitirse al médico y disminuir el mal uso de audífonos. Es recomendable también hacerse el examen de audiometría, que determina el estado de audición de una persona”.





KAROL TORRES

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

ELTIEMPO.COM